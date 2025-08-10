بررسی افزایش اختیارات استانداران در جلسه امروز هیات دولت

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه گفت: در جلسه امروز دولت گزارشی در خصوص سفر رئیس‌جمهور پاکستان مطرح شد. این سفر در حیث تشریفات و محتوا سفری پربار بود. ۱۲ سند همکاری به امضا رسید و در سطح عالی تشریفات آن برقرار شد.

سخنگوی دولت افزود: موضوع دیگری که در هیئت دولت امروز مطرح شد موضوع تفویض اختیار به استانداران بود که در مواردی نکاتی داشت که بنا شد کار آن ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در هیئت دولت مطرح شد، مسئله دالان زنگزور بود که وزیر محترم امور خارجه در این خصوص توضیحاتی را دادند که به هر حال موضوع مهمی است و همچنان که قبلاً گفته شده است جمهوری اسلامی ایران به حفظ تمامیت ارضی کشورهای همسایه و به هم نخوردن نقشه منطقه و نیز برقراری صلح و ثبات در منطقه و تثبیت آن اهتمام دارد و موضوع جمهوری اسلامی ایران بر این اساس است.

مهاجرانی بیان کرد: طرح حذف چهار صفر از واحد پول ملی کشور، امروز چهارشنبه در نشست هیات دولت به تصویب رسید. روند تغییر واحد پول ملی زمانبر خواهد بود و برای مدتی از دو واحد پول استفاده خواهد شد.

مهاجرانی افزود: موضوع دیگری که راجع به اون صحبت شد موضوع کانال زنگزور بود که وزیر امور خارجه درباره آن توضیحاتی ارائه داد. این موضوع در عین حال که موضوع مهمی است ولی همچنان که قبلاً هم گفته شد جمهوری اسلامی ایران به حفظ تمامیت ارضی کشورهای همسایه و به هم نخوردن نقشه منطقه اهمیت دارد.موضوعی که بسیار برای ما مهم است این است که صلح و ثبات در منطقه تثبیت شود لذا رویکرد کلی جمهوری اسلامی ایران این است توضیحات اضافه تر را روز سه شنبه خدمت شما خواهم گفت.

سخنگوی دولت ادامه داد: نکته دیگری که در جلسه امروز مطرح شد این بود که چنانچه استانداران تصمیم بگیرند به تعطیلی استان ها با توجه به شرایط در واقع ناترازی آب برق و انرژی که در آن هستیم، با توجه به پیشنهادی که از بخش خصوصی داشتیم این بود که این تعطیلی به روز شنبه موکول شود که طبیعتاً بنا به تصمیم استانداران این موضوع باز قابل انجام خواهد بود.

مهاجرانی ادامه داد: موضوع دیگر این بود که با توجه به کمبود حدود ۷ هزار دستگاه اتوبوس در کشور کم داریم و بخشی از تصادف های که در طول چند وقت اخیر متاسفانه جان تعدادی از هموطنان مان را گرفت، در اثر فرسودگی ناوگان اتوبوسی بود علاوه بر ۱۴۰۰ دستگاهی که با استفاده از ظرفیت شرکت‌های تولید کننده داخلی است واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس هم به تصویب دولت رسید.

انتهای پیام/