به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در دیدار با مدیران و اصحاب رسانه گفت: ما هیچ گفتگویی یا حرکتی بدون همکاری و تعامل و نظر مقام معظم رهبری انجام ندادیم و نخواهیم داد این خیلی روشن است ولی بهتر است وقتی در این جهت حرکت می‌کنیم خودمان این پایه‌ها رو بر هم نزنیم و شعاری ندهیم که خدایی نکرده آن چهارچوب انسجام از بین برود.

وی ادامه داد: به نظر توحید یا وحدت اصل است و اگر این وحدت نباشد برای سایر موارد اصلاً لازم نیست دشمن بیاید. تمام تلاش اسرائیل این بود که در کشور شورش اتفاق بیفتد و دعوا رخ دهددر حال حاضر هم دل به همین موضوع بسته است. حالا ما نظر یک عده‌ای را قبول نمی‌کنیم چه کسی گفته است که حرفی که من می‌زنم حق مطلق است یا حرفی که طرف مقابل مطرح می‌کند، کفر مطلق است؟ همین نگاه باعث مشکل ایجاد می‌کند.

رئیس جمهور گفت: همان آدمهایی که ما زندان کرده بودیم در دفاع از مملکت بیانیه دادند و محکم ایستادند در صورتی که ما این ها را قبول نداریم. یک مقدار دلمان را نسبت به خودمان وا کنیم حتی با همسایه‌هامون تا بتوانیم دشمن را ناامید کنیم همین اسرائیل و آمریکا را ناامید کنیم ولی از الان بلند شویم با همسایگانمان دعوا راه بندازیم به امید اینکه پوزه شان را به خاک بمالیم، خود به خود شکست خواهیم خورد.

وی ادامه داد: من اصلاً نمی‌فهمم چطور شده ما تا حالا در این مملکت فکر نکردیم که نمی‌توانیم و نباید تهران و کرج و قزوین و تمام حاشیه را به این شکل توسعه بدهیم مگر می شود آدم به توسعه فکر نکند. آب نداریم زیر پایمان آب نداریم پشت سد هم آب نداریم، شما بگویید ما چیکار کنیم با شعار دادن و نقد کردن که مشکل حل نمی شود.

وی ادامه داد: بگوید چیکار کنیم حالا داریم شب و روز کار می‌کنند تا آب طالقان را منتقل کنند که در پاییز ما مشکلات پیدا نکنیم که معلوم نیست مشکل پیدا نکنیم یا بکنیم چراکه ۴۰ درصد کاهش بارندگی داریم. پشت سد آب نیست، چاه‌های آب هم روز به روز دارد عمیق‌تر می شود یکی به من بگوید اگر این چاه آب تمام شد این تهران و کرج و چه جوری می‌خواهیم آبرسانی کنیم.

وی ادامه داد: آب چیزی نیست که با تانکر به تهران و کرج و قزوین بدهیم و در بحران جدی و غیر قابل تصوری هستیم حالا می‌خواهیم چشامان مان را ببندیم و نبینیم، اشکال ندارد نبینید. همه آدمهایی که حرف میزنند مدیر بودند و ما را به اینجا رساندند. حالا با دانشگاهیان صحبت می‌کنیم با انهایی که محیط زیستی‌ هستند، صحبت می‌کنیم، داریم تلاش می‌کنیم و فکر می‌کنیم چگونه باید با این چالش‌هایی که با آن مواجهیم مسئله را حل کنیم.

رئیس‌جمهور گفت: وقتی توقع ایجاد می‌شود، باید از یک راهی این توقعات برطرف شود. قرار است چهار میلیارد دلار بنزین وارد کشور شود؛ چرا؟ بدهیم یک عده با لیتری ۱۵۰۰ تومان مصرف کنند و من نتوانم مشکل معیشت را برطرف کنم.

وی ادامه داد: ما نمی‌خواهیم برای مردم مشکل ایجاد کنیم؛ با تمام وجود به دنبال حل مشکلات مردم هستیم. وقتی دولت سرزده به شهر یا مکانی می‌رود؛ این‌گونه نیست که برویم بگردیم. من خودم بدون رسانه به بازدید سرزده می‌روم،‌ اهل نمایش و شو نیستم. اگر کاری انجام می‌شود و تاثیر دارد، باید پول داده شود؛‌ اگر کاری انجام می‌شود و اثری ندارد نباید پولی داده شود.

وی تصریح کرد: برخی موارد به کسانی بودجه تعلق می‌گیرد که نباید تعلق بگیرد. بارها تذکر داده‌‌ام که کالابرگ توزیع شود تا حداقل مشکلی از مردم حل شود. ابتدا باید مشکل معیشت مردم را حل کنیم.

پزشکیان با تاکید بر اینکه امروز در زمینه آب،‌ برق،‌ گاز و تورم مشکل داریم، گفت: امروز در شرایط اجبار قرار داریم و حق انتخاب نداریم؛ نمی‌توانیم آب را قطع نکنیم، هیچ انتخاب دیگری ندارم و در برخی از جاها قدرت انتخاب ندارم. چرا باید به افرادی که در دهک‌های هشت و نه و ده قرار دارند یارانه بنزین تعلق بگیرد؟

