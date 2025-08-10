تاکید وزیر دفاع بر نقش بیبدیل رسانهها در روشنگری برابر جنگ رسانهای دشمن
وزیر دفاع در نشستی صمیمی با اصحاب رسانه و خبرنگاران حوزه دفاع و امنیت، بر نقش بیبدیل رسانهها در انتقال روایات دفاع مقدس و روشنگری در برابر جنگ رسانهای دشمن تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، در این مراسم که همزمان با روز تجلیل از خبرنگاران برگزار شد، از زحمات و ایثارگریهای اصحاب رسانه در پوشش اخبار حوزه امنیت ملی تقدیر شد.
وزیر دفاع با اشاره به تلاشهای خبرنگاران در شرایط سخت، گفت: شما همانند رزمندگان دوران دفاع مقدس، امروز در خط مقدم جنگ نرم ایستادهاید و روایتگر حقایق هستید.
این مراسم با اهدای لوح تقدیر و یادبود به خبرنگاران برتر حوزه دفاعی به پایان رسید.