به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، در این مراسم که همزمان با روز تجلیل از خبرنگاران برگزار شد، از زحمات و ایثارگری‌های اصحاب رسانه در پوشش اخبار حوزه امنیت ملی تقدیر شد.

وزیر دفاع با اشاره به تلاش‌های خبرنگاران در شرایط سخت، گفت: شما همانند رزمندگان دوران دفاع مقدس، امروز در خط مقدم جنگ نرم ایستاده‌اید و روایتگر حقایق هستید.

این مراسم با اهدای لوح تقدیر و یادبود به خبرنگاران برتر حوزه دفاعی به پایان رسید.

