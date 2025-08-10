به گزارش ایلنا، هفته گذشته ١٢٠ فعال اقتصادی در نامه‌ای به کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نسبت به کاهش بی سابقه ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی و تبعات آن در امنیت غذایی کشور هشدار دادند. یکی از نکات مهم مطرح‌شده در این نامه، افزایش دوباره تمرکز در واردات نهاده‌ها است. طبق مستندات پیوست، برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی که سهم هر واردکننده را حداکثر ۲۰ درصد تعیین کرده بود، سهم برخی شرکت‌ها به بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته که این امر به کاهش موجودی و افزایش قیمت‌ها در بازار منجر شده است.

همچنین «مهدی نهاوندی» عضو هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور در مصاحبه‌ای اخیر با اشاره به نابه سامانی‌های بازار و افزایش قیمت نهاده‌ها گفته بود که با توجه به آمار و ارقام اگر بخواهیم در خصوص عوامل اصلی وضعیت بازار کالاهای اساسی در امروز به دنبال مقصر باشیم، اشتباهات مشکوک در تصمیمات یک سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی به ویژه تناقضات و اقدامات ضد و نقیض شخص وزیر جهاد کشاورزی را می‌توان در ردیف اول این عوامل دانست؛

کاهش ذخایر نهاده‌های دامی به پایین‌ترین سطح در طول سال‌های گذشته و افزایش قیمت نهاده‌ها که به طور مشخص محصول بازگشت انحصار به بحث واردات نهاده‌ها است، باعث شده تا مجلس به عنوان رکن نظارت به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی ورود کند.

عباس بیگدلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از آغاز تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: به دلیل مطالبه اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی نسبت به ابهامات درباره نحوه واردات نهاده ها و تخصیص ارز وارد موضوع تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی شده ایم و تحقیق و تحفص از وزارت کشاورزی را با حاکثریت آرا تصویب کردیم و این ابهامات متعدد در این وزارتخانه دغدغه بسیاری از همکارانم در مجلس است.

وی با بیان اینکه نگاه حاکمیت به اختصاص ارز ترجیحی در واردات نهاده ها این است که این ارز ترجیحی در نهایت به دست مصرف کننده و مردم برسد اما در عمل، این رویه به اجرا نمی رسد، ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات نهاده ها تخصیص پیدا کرد که سال گذشته این رقم به ۶ میلیارد دلار رسیده است اما علی رغم اختصاص ارز ترجیحی، شاهد افزایش نرخ نهاده ها و کمبود آن در بازار هستیم و موضوع مهمتر در بحث توزیع نهاده ها است و امروز شاهد آن هستیم که برخی از وارد کنندگان نهاده ها خود توزیع کننده آن در بازار هستند.

بیدگلی با تاکید بر انحصار در واردات نهاده ها گفت: همه می دانیم که واردات کُل نهاده های کشور در اختیار ۲ الی ۳ نفر قرار گرفته این افراد از طریق شرکت هایی خود که با عناوین مختلف ثبت شده اند، انحصاری در واردات ایجاد کرده اند. البته آقای قزلجه نوری درباره ابهامات واردات نهاده ها و غلات توضیحاتی را به مجلس ارایه داده و مدعی شده که اقداماتی انجام داده تا تعداد واردکنندگان افزایش یابد تا با افزایش تعداد رقبا، واردات نهاده ها و غلات از انحصار دربیاید اما این توضیحات مانع از تحقیق و تحفص از این وزارتخانه نشد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس تاکید کرد: در سالهای گذشته اجازه تهاتر نفتی با واردات نهاده ها داده شد و این اقدام در افزایش واردات و کاهش قیمت ها بسیار موثر و مشهود بود و به طور مشخص پس از این اقدام توانستیم بازار را کنترل کنیم و از انحصار عده ای معلوم الحال خارج کنیم. اما ادامه اقدام در وزارت کشاورزی متوقف شده یا بسیار کم رنگ و کم اثر به اجرا می رسد که دلایل آن باید در وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار بگیرد و یکی از موضوعات تحقیق و تحفص همین مساله است.

وی گفت: هدف از تحقیق و تحفص شفافیت با ایجاد فضای رقابتی است. باید معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را به شکلی مدیریت کنیم که واردات در انحصار تنها چند نفر خاص نباشند. ورود تنها شرکت معلوم الحال به واردات سیاست اشتباهی است با هدف شناسایی نقاط مفسده خیز طرح تحقیق و تفحص را کلید زدیم .

بیدگلی تاکید کرد: در فرایند فعلی واردات هم مردم ناراضی هستند و هم تولید کنندگان؛ تنها راضی این فرایند چند شرکت معلوم الحال هستند. هر چند نوری قزلجه مدعی است که واردات را از انحصار چند شرکت خارج کرده اما توضیحات وزیر را نپذیرفتیم و تحقیق و تفحص را با اکثریت آرا مصوب کردیم و تا پایان کار هم ادامه می دهیم.

