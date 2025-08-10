خبرگزاری کار ایران
پیگیری پرداخت فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی به معلمان

کد خبر : 1672012
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری از پرداخت فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی به معلمان پس از اجرای قانون رتبه‌بندی خبر داد و گفت: مجلس پس از اجرای رتبه‌بندی معلمان، به دنبال آن است که فوق‌العاده ویژه‌ نیز برای این قشر اختصاص یابد تا معیشت‌ آنها به شکل قابل توجهی تقویت شود.

به گزارش ایلنا، علیرضا منادی سفیدان، در مورد وضعیت قانون رتبه‌بندی معلمان و حمایت‌های مالی از فرهنگیان، گفت: مجلس پس از اجرای رتبه‌بندی معلمان، به دنبال آن است که ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه به معلمان پرداخت شود تا معیشت‌ آنها به شکل قابل توجهی تقویت شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر شهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: تا امروز فوق‌العاده ویژه برای برخی دستگاه‌ها مانند جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و معلمان اجرا نشده است، به همین دلیل، کمیسیون آموزش مکاتباتی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه انجام داده تا این مشکل برطرف شود.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در ادامه با اشاره به جزئیات افزایش حقوق معلمان، اظهار داشت: مسئولان سازمان اداری و استخدامی افزایش حقوق معلمان پس از اجرای رتبه‌بندی را بین ۳ تا ۹ میلیون تومان اعلام کرده‌اند و این موضوع گامی مثبت در جهت حمایت از فرهنگیان است.

وی با بیان اینکه حمایت مالی از معلمان تنها بخشی از راهکارهای مجلس برای ارتقاء کیفیت آموزش است، یادآور شد: تقویت معیشت معلمان باعث افزایش انگیزه و حفظ نیروهای متخصص در نظام آموزش و پرورش می‌شود و ما پیگیر هستیم که این روند ادامه داشته باشد.

منادی در پایان با تاکید بر حمایت مجلس از معلمان در تمام حوزه‌ها، خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش مجلس به صورت مستمر پیگیر بهبود شرایط مالی و حرفه‌ای معلمان است و تلاش می‌کند ضمن اجرای کامل قانون رتبه‌بندی و پرداخت فوق‌العاده ویژه، فضای کاری و آموزشی بهتری را برای فرهنگیان فراهم کند.

 

