رئیس کل دادگستری فارس:

سند تک برگ تالاب ارژن صادر شد

رئیس کل دادگستری فارس گفت: پس از مصوبه شورا حفظ حقوق بیت‌المال استان و با پیگیری معاونت حقوق عامه دادستانی شیراز سند تک برگ تالاب ارژن صادر شد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب گفت: پس از اقدامات اولیه در خصوص تعیین حدود تالاب ارژن و بنچ مارک شدن محدوده این زیست بوم به منظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی با پیگیری انجام شده و همکاری سازمان‌های مرتبط، سند تالاب ارژن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان محیط زیست صادر شد.

وی با اشاره به مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان فارس در اردیبهشت ماه امسال و با پیگیری‌های صورت گرفته توسط دادستانی مرکز استان فارس از صدور سند دومین تالاب استان خبر داد و افزود: با این اقدام رویه قبلی شکل گرفته در سال‌های گذشته مبتنی بر صدور سند مالکیت تالاب‌ها به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری متوقف و در این طرح جدید اسناد به نام دولت جمهوری اسلامی و به نمایندگی اداره کل حفاظت محیط زیست صادر می‌شود.

رئیس کل دادگستری فارس افزود: این تصمیم با پیشنهاد شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های اداره کل حفاظت محیط زیست در حفاظت از تالاب‌ها و تسهیل در روند مدیریت تالاب‌های استان و برخورد قانونی با متجاوزین به عرصه‌های ملی در دستور کار قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب همچنین از ادامه پیگیری روند صدور اسناد سایر تالاب‌ها، دریاچه‌ها و زیست بوم‌های ارزشمند استان فارس خبر داد و تصریح کرد: حفظ عرصه‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان وظیفه‌ای فرا سازمانی است و باید همه نها‌های مرتبط و دست اندر کار به این فرایند کمک کنند.

تالاب ارژن در ۶۰ کیلومتری غرب شیراز و در مجاورت جاده شیراز ـ کازرون قرار دارد و از جمله زیست بوم‌های ارزشمند و بکر کشور محسوب می‌شود.

گفتنی است پیش از این و در همین راستا سند تک برگ تالاب پریشان به عنوان اولین زیست بوم استان فارس در اردیبهشت ماه امسال صادر شده بود.

