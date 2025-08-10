حجتالاسلام محمدحسنی در دیدار با خانواده شهید باقری:
ملتی که ارادهاش قوی بماند، پیروز است
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: دشمن در جنگ ارادهها سعی در شکستن روحیه و مقاومت جبهه مقابل دارد، در این عرصه تقابل، ملتی که ارادهاش قوی بماند، پیروز است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارتش، حجت الاسلام عباس محمدحسنی در دیدار با خانواده شهید احسان باقری، از شهدای پدافند هوایی ارتش در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، با اشاره به مقام شامخ شهدا اظهار کرد: فرهنگ متعالی عاشورایی و سیره حسینی در بطن خانواده شهدا وجود داشته و این موضوع، همواره مایه عزت و افتخار ملت است.
وی ادامه داد: لازمه نیل به مدال شهادت، پرورش شهیدگونه و وجود ظرفیت، زمینه و شایستگی این مقام در خانواده شهید است. شهادت، قله سعادت و بالاترین مقام ممکن برای عروج بشر است. اگر بالاتر و والاتر از این مقام برای بشر وجود داشت، یقینا ائمه اطهار نیل به آن را به عنوان آرزوی خود مطرح میکردند. شهادت جامع ارزشهای الهی است و زمینهها و ظرفیتهای متعالی شهادت، در خانوادههای معظم شهدا موج میزند. شما خانواده معظم شهدا، مادران، پدران، برادران و خواهران شهدا این زمینهها و ظرفیتها را در چنین فضایی پرورش دادهاید و مورد اعزاز و اکرام امت عزیز و رهبر معظم انقلاب هستید.
وی افزود: پیامبر اکرم (ص) در حدیث قدسی، روایت میفرمایند که من جانشین شهید در خانواده او هستم، به این معنا که در فراق و فقدان ظاهری شهید، سایه خداوند متعال، فراگیرتر، قویتر و عمیقتر از گذشته بر خانواده شهید گسترده خواهد بود.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه «شهدای ارتش و نیروهای مسلح در مکتب امام حسین(ع) تربیت شده و با فرهنگ عاشورا قد کشیدهاند»، گفت: مادران شهدا، پدران شهدا، برادران و خواهران شهدا و همسران شهدا با الگوگیری از مکتب امام حسین (ع)، اندوه هجران را تحمل میکنند و به خاطر اسلام، ایران و رهبر عزیز، همواره پای ارزشها و آرمانها ایستادهاند.
وی یادآور شد: در جنگ تحمیلی اخیر، بنای دشمن، نابودی کشور بود و به برکت ایثار و ایستادگی مقتدرانه شهدا و یاران شهدا، امنیت و اقتدار ایران اسلامی حفظ شد، این عزیزان در صحنه ایستادند و دشمن را عقب راندند. به همین جهت هم تک تک ما، تکلیف و وظیفهای سنگین در قبال خانوادههای شهدا و آرمانهای شهدا بر عهده داریم و قدردان حماسه شهدای عزیزمان هستیم.
وی با بیان اینکه «جهاد تبیین و تبلیغ ارزشهای انقلاب و شهدا، وظیفهای همگانی است»، گفت: آثار کلام خانواده شهدا از دیگر افراد، کوبندهتر و ملموستر است. خانواده معظم شهدا، میتوانند با روایت زینبگونه پیام عزیزانشان را به جامعه و نسلهای آینده منتقل کنند، مردم را به حضور در صحنه دعوت کنند و این دعوت، با استقبال بیشتری از سوی آحاد جامعه مواجه میشود.
حسنی جنگ فعلی را، جنگ ارادهها خواند و تصریح کرد: دشمن در جنگ ارادهها سعی در شکستن روحیه و مقاومت جبهه مقابل دارد. در این عرصه تقابل، ملتی که ارادهاش قوی بماند، پیروز است. به لطف الهی، با استمرار این اراده ملی و انسجام همگانی در ایران، اقتدار ملت ایران و نظام اسلامی پابرجا خواهد بود. بنابراین یکی از رسالتهای ارزنده در برهه کنونی، حفظ اراده مردم است که بیان خانواده شهدا در این مسیر، اثرگذاری ویژهای خواهد داشت.