جلال رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به اظهارات سعید جلیلی در شبکه ایکس و مقایسه مذاکره با گوساله‌پرستی قوم بنی اسراییل پس از انتصاب علی لاریجانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: نمی‌دانم آیا این حساب کاربری که به آقای جلیلی نسبت داده می‌شود، توسط خودشان مدیریت می‌شود یا در اختیار نزدیکان ایشان است. به هر حال، این اکانت به نام ایشان شناخته شده است. اینکه چند شب گذشته ایشان چندین توییت در فواصل کوتاه ارسال کردند به نظر من وجهه جالبی نداشت و نشان‌دهنده نوعی دستپاچگی و عصبانیت بود و من این رفتار را از یک شخصیت سیاسی مانند آقای جلیلی نپسندیدم.

ادبیات جلیلی بیشتر از آنکه به انسجام ملی آسیب بزند، به خودش ضربه می‌زند

وی ادامه داد: متاسفانه عده‌ای که غالبا از طرفداران آقای جلیلی هستند، ادبیات مراد خود را تکرار کرده و به شدت به کسانی که به نوعی به مقام معظم رهبری منصوب هستند، حمله می‌کنند. یعنی وقتی با این عزیزان صحبت می‌کنیم، می‌گویند آقای جلیلی منصوب رهبری در شورای عالی امنیت ملی است، اما وقتی آقای لاریجانی به همین نحو منصوب می‌شود، این عزیزان نمی‌توانند این موضوع را بپذیرند و به توهین‌های سنگینی دست می‌زنند.

این نماینده سابق مجلس گفت: به نظر من این نوع ادبیات و حضور بیشتر آقای جلیلی در فضای مجازی و رسانه‌ها، بیشتر از آنکه به ایران و انسجام ملی آسیب بزند، به خود ایشان آسیب می‌زند به نظر می‌رسد که آقای جلیلی باید همان اندازه که از او خواسته می‌شود یعنی حاکمیت از او می خواهد، نظراتش را بیان کند و از این حد فراتر نرود تا به خود آسیب نرساند.

برادران جلیلی اگر نمی‌توانند نگرش‌شان را به نفع مردم تغییر دهند از مسئولیت‌های خود کناره‌گیری کنند

رشیدی کوچی تصریح کرد: متاسفانه، شاهدیم که آقای جلیلی به نوعی سردمدار این تفکر است و نگرش جبهه پایداری و مجموعه آقای جلیلی و برادرشان و بخشی از مسئولان صدا و سیما به مردم، نگاهی مناسب نیست. من توییت ایشان را خواندم و به نظر می‌رسید که خیلی‌ها پاسخ‌های درستی به آن داده‌اند. باید این نگرش را تغییر دهیم و اگر عزیزان نمی‌توانند این نگرش را به نفع مردم تغییر دهند، بهتر است مسئولیت‌هایشان تغییر کند.

وی ادامه داد: یعنی اگر آقای جلیلی به عنوان معاون رئیس صدا و سیما در تلوزیون نمی‌تواند نگرش خود را تغییر دهد و طلبکارانه نسبت به مردم صحبت می‌کند و آن الفاظ را به کار می‌برد به نظرم بهتر است جایگاه مسئولیت خود را تغییر دهد. ایشان می‌تواند به عنوان یک فرد عادی هر نظری که می‌خواهد بیان کند، اما وقتی به عنوان معاون صدا و سیما یا جلیلیِ بزرگ به عنوان یک عضو شورای عالی امنیت ملی صحبت می‌کند، داستان متفاوت است.

اگر تفکر جلیلی را دنبال می‌کردیم، مردم بعد از جنگ حق را به ما نمی‌دادند

این نماینده سابق مجلس درباره اینکه جلیلی معتقد است به ما در حین مذاکره حمله شد و اکنون دیگر نباید مذاکره کنیم، گفت: این در حالی لست که کارشناسان معتقدند اگر مذاکره نمی‌کردیم شاید در زمان حمله نامشروع به کشورمان این انسجام ملی ایجاد نمی‌شد. به نظر من، بهترین اقدام حاکمیت این بود که با آمریکایی‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد مذاکره شود.

وی عنوان کرد: اگر می‌خواستیم تفکر آقای جلیلی را دنبال کنیم، تصور کنید که ترامپ در رسانه‌ها اعلام کند که خواهان مذاکره بوده اما ایران مذاکره نکرده و به همین دلیل به ایران حمله کرده است و این دست بالای این آدم را نشان می‌داد و مردم هم که سال‌هاست زیر بار تحریم‌ها خسته و اذیت شده‌اند و فشار را تحمل کرده‌اند حق را به کسی می‌دادند که درخواست مذاکره کرده و درخواستش رد شده است.

رشیدی کوچی تصریح کرد: وقتی نظام با نگاهی عقلانی وارد مذاکرات شد، عملاً دست آمریکایی‌ها در بُعد بین‌المللی بسته شد، البته نباید به چند کشور غربی توجه کرد بلکه ملت‌ها برای ما مهم هستند و ملت‌ها به این نتیجه رسیدند که در اوج مذاکرات، آمریکایی‌ها اجازه حمله به ایران را به صهیونیست‌ها دادند و خودشان هم وارد عمل شدند.

بپذیریم که بخش قابل توجهی از مردم ایران نگاه مثبتی به مذاکرات داشتند و دارند

وی ادامه داد: در بُعد داخلی هم باید این را بپذیریم که بخش قابل توجهی از مردم ایران نگاهی مثبت به مذاکرات دارند و داشتند و از شرایط ناراضی بودند و هستند. این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت و باید این را پذیرفت. همان جمعیت کثیری که خواهان مذاکره بودند در اوج مذاکرات شاهد بودند که ما در حال آماده‌سازی بودیم که فردای روزی که به ما حمله شد برای مذاکره با آمریکایی‌ها برویم و به نظر می‌رسید که اتفاقات خوبی هم در حال رخ دادن بود اما دیدیم که صهیونیست‌ها حمله کردند و همین مردم در نهایت آمدند و پشت نظام و حاکمیت ایستادند چراکه به این باور رسیدند که حق با نظام بوده است.

این فعال سیاسی گفت: اگر فرض کنیم که این مذاکرات انجام نمی‌شد، مطمئناً بخشی از این مردم که اکنون پشت کشور و نظام ایستاده‌اند، حق را به آمریکایی‌ها می‌دادند و می‌گفتند که دولت ما به مذاکره نرفته و سرسختی کرده است. اما با توجه به اینکه حاکمیت پای میز مذاکره بود و به ایران حمله شد، این مردم به حمایت از کشور پرداختند.

حاکمیت از انتخابات ریاست جمهوری در حال حذف تفکرات تندورها از حوزه‌های تصمیم‌گیری است

رشیدی کوچی درباره حضور علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی گفت: به نظر من حاکمیت از زمان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در حال حرکت به سمتی است که تندروها و تفکرات تندورها را اندک اندک از حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حذف کند و ما داریم وارد یک صفحه و فصل جدید در حکمرانی جمهوری اسلامی می‌شویم. حضور افرادی مانند لاریجانی که فرد با فکر و معتدلی است و دیپلماسی را می فهمد، می‌تواند بسیار کمک‌کننده به اتحاد ملی که شکل گرفته باشد.

وی ادامه داد: ما مورد حمله قرار گرفته‌ایم و آسیب دیده‌ایم البته که ما هم آسیب زده‌ایم، اما در این شرایط باید به حفظ داشته‌هایمان بپردازیم و ضعف‌هایمان را ترمیم کنیم و نقاط قوت‌مان را ارتقا دهیم. اگر می‌خواهیم کشوری با حکمرانی خوب داشته باشیم، باید ابتدا مشکلات، ایرادات و ضعف‌هایمان را شناسایی و برطرف کنیم.

این نماینده سابق مجلس گفت: حضور شخصی مانند علی لاریجانی نشان‌دهنده پذیرش مشکلاتی است که حاکمیت با آن مواجه بوده انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، پس از رد صلاحیت‌های عجیبی که برایشان اتفاق افتاد، یک نکته بسیار مهم است.

