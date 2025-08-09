جمهوری اسلامی استقلال ایران را حفظ کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در مراسم یادواره شهدای مدافع حرم، گفت: امروز پرچم عزت حسینی، شرافت، آزادگی، مبارزه با ظلم، دفاع از مظلوم، استقلال و آزادی به دست ملت ایران است. ملت ایران با مقاومت خود دنیا را به لرزه درآورد. اگر امروز غزه ایستاده و فلسطین فریاد دفاع از حق و سرزمین خود را بلند کرده، به دلیل ایستادگی ملت ایران است.

وی افزود: طبیعی است دشمنان با ملت ما خصومت کنند؛ از روزی که جهان‌خواران و مستکبران از این سرزمین بیرون رانده شدند، کینه عمیقی از ایران در دل گرفتند.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی با نادرست دانستن ادعای برخی مبنی بر اینکه تقابل موجود به دلیل اقدامات ایران در سایر کشورهاست، یادآور شد: آیا در روزهای نخست انقلاب ما حرکتی علیه آن‌ها کرده بودیم؟ ما عامل حوادث فلسطین یا اشغال سرزمین‌های عربی نبودیم اما از همان ابتدا شورش‌ها، تجزیه‌طلبی، کودتا و ترور علیه ملت ما آغاز و جنگ هشت‌ساله هم بر ما تحمیل شد.

وی ادامه داد: اساس درگیری دشمنان با ما، تصمیم انقلاب اسلامی برای استقلال و خوداتکایی بود. ما برای حفظ استقلال خود به اقتدار نیاز داشتیم و دنیای استکبار کشوری مستقل و مقتدر را تحمل نمی‌کند. ملت ایران امروز بهتر از گذشته دریافته که انقلاب اسلامی، استقلال کشور را حفظ و از دست قدرت‌های جهانی خارج کرده است. پیش از انقلاب، کشور عملا در اختیار دیگران بود.

پورمحمدی با اشاره به وجود اسنادی از پیش از انقلاب در مرکز اسناد مبنی بر اینکه تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور واقعی و برنامه‌ریزی‌شده بوده است، اظهار کرد: در سال ۱۳۵۶ جلسه‌ای در شیراز با حضور حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر از رهبران یهودی ایرانی و بهایی برگزار شد. گزارش مکتوب ساواک از این نشست حاکی است یکی از رهبران یهودی در آن جلسه می‌گوید امروز اقتصاد ایران کاملا در اختیار ماست؛ اجازه ندهیم مسلمانان (۹۹ درصد جمعیت کشور) این مجاری را به دست گیرند!

وی تصریح کرد: این نمونه‌ای کوتاه از وضعیتی است که انقلاب اسلامی آن را تغییر داد و همین امر کینه دشمنان را تا امروز پایدار نگه داشته است.

رئیس مرکز اسناد انقلاب با اشاره به موضوع اصلی مراسم گفت: شهدای مدافع حرم در عین بهره‌مندی از جایگاه والا و مشترک با سایر شهدا، ویژگی‌های خاصی داشتند. بسیاری از این شهدا جانبازان یا آزادگان جنگ هشت‌ساله بودند که داوطلبانه راهی میدان شدند. انگیزه اصلی آنان فراتر از ملاحظات مادی، با هدف پیشگیری از اقدامات دشمن بود.

پورمحمدی یادآور شد: شهید سپهبد سلیمانی نمونه‌ای بارز از این دلدادگی بود که بارها از حسرت شهادت سخن می‌گفت. این شهدا با حضور بی‌پروا و آگاهانه در میدان، نقش بازدارنده مهمی ایفا کردند. ایستادگی اخیر ملت ایران در برابر تهاجمات برنامه‌ریزی‌شده نیز بخشی از آثار و برکات شهدای حرم است.

وی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به شمار بالای شهدای حرم گفت: در برآوردی که انجام دادیم، در طول هشت سال جنگ، حدود ۲۴۰ هزار شهید دادیم؛ یعنی به طور متوسط سالانه نزدیک به ۳۰ هزار شهید. این در حالی است که در برخی سال‌ها، آمار تلفات جاده‌ای در ایران به ۲۷ تا ۲۸ هزار نفر کشته در سال می‌رسید و چند برابرش نیز مجروحان جاده‌ای بودند. سال‌های اخیر، آمار کاهش یافته و به حدود ۱۷ تا ۱۹ هزار نفر رسیده که البته بازهم رقم بالایی است. با این حال، برخی همچنان جنجال به پا می‌کنند و می‌گویند جوانان و عزیزان ما در سوریه و… قربانی شدند؛ در حالی که تعداد شهدای مدافع حرم ۵۶۲ نفر بوده است. این رقم طی یازده سال به دست آمده؛ یعنی به طور متوسط سالانه نزدیک به ۶۰ شهید. اما همان تعداد، آثاری عمیق و برکاتی بزرگ برجای گذاشتند.

وی افزود: اگر این شهدا نبودند، دشمن زودتر طمع و حمله را آغاز می‌کرد. پیش از این، داعش هدف اصلی‌اش برهم زدن راهپیمایی اربعین و تخریب اعتاب مقدسه و حوزه فعالیتش هم سوریه و هم عراق بود. اگر داعش باقی می‌ماند، امروز وضعیت ما به این شکل نبود و امکان پذیرایی از حجم بالای زائران عراقی و غیرعراقی در حرم اباعبدالله (ع) وجود نداشت.

رئیس مرکز اسناد انقلاب با بیان اینکه شهدا مانع شدند ایران در معرض هجمه مستقیم دشمن قرار گیرد، ادامه داد: اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد، تعداد شهدا چندین برابر می‌شد. شهدای ما مطابق آیات قرآن حرکت کردند تا دشمن را زمین‌گیر کنند که دستاورد ارزشمندی است.

پورمحمدی با اشاره به نقش شهدای حرم و جنگ دوازده روزه به نهادینه‌شدن مقاومت و همبستگی در کشور گفت: هیچ‌چیز با همبستگی برابر نیست و خون شهدا در مسیر همدلی موثر بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رونمایی «دانشنامه شهدای مدافع حرم» اظهار کرد: گردآوری اطلاعات این شهدا پنج سال طول کشید. حاصل آن شش جلد کتاب بود که سپس در قالب یک جلد خلاصه شد. این جلد شامل زندگی‌نامه همه ۵۶۵ شهید (شامل ۵۶۲ شهید مدافع حرم و شهیدان سپهبد سلیمانی، نصرالله و المهندس) است. مقدمه کتاب هم ریشه تاریخی موضوع را فراتر از یک یا دو دهه اخیر بررسی می‌کند.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی همچنین در پایان سخنانش از آغاز تدوین «دانشنامه شهدای مقاومت دوازده‌روزه» خبر داد.

