خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام امیر سرلشکر حاتمی به علی لاریجانی

پیام امیر سرلشکر حاتمی به علی لاریجانی
کد خبر : 1671819
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، انتصاب علی لاریجانی به‌عنوان نماینده مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و دبیرشورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام امیر سرلشکر امیر حاتمی به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی
سلام علیکم

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و دبیر شورای عالی امنیت ملی که حاکی از حسن اعتماد به سوابق ارزشمند انقلابی و مدیریتی آن برادر متعهد، متفکر و توانمند در مناصب و مسئولیت‌های راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

ان‌شاءالله در این دوره مسئولیت خطیر، با برقراری تعاملات موثر فی‌مابین دبیرخانه وزین شورای عالی امنیت ملی و ارتش جمهوری اسلامی ایران به تحقق ماموریت مهم ارتش در پاسداری و حفاظت از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی در این شرایط خطیر کشور، جامه عمل پوشانده شود.

توفیقات روزافزونتان را از پیشگاه خداوند متعال در پیشبرد اهداف عالی نظام اسلامی، تحت زعامت و رهبری حکیمانه ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) مسئلت می‌نمایم.

 فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر امیر حاتمی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور