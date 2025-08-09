پیام رئیس کل دیوان محاسبات به مناسبت روز خبرنگار
رئیس کل دیوان محاسبات به مناسبت روز خبرنگار پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، پیام احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات به مناسبت روز خبرنگار به شرح زیر است:
««بسم رب الصدیقین»
قُلِ الحَقَّ و لا تأخُذکَ فِی اللَّهِ لَومَةُ لائمٍ
حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت گری نهراس
پیامبر اکرم(ص)
با گرامیداشت هفدهم مردادماه سالروز شهادت شهید صارمی و همچنین شهدای رسانه در دوران دفاع مقدس و به ویژه شهیدان خبرنگار در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونی علیه ایران اسلامی، روز خبرنگار را به جامعه بزرگ و سخت کوش رسانه ای کشور تبریک عرض مینمایم.
تلاش خبرنگاران به عنوان راویان راه حق و حقیقت بر کسی پوشیده نیست و همواره با حضور پررنگ خود در میادین حساس اطلاعرسانی، نشان دادهاند تا پای جان در راه ایران ثابت قدم مانده و از هیچ تلاشی دریغ نمیورزند.
اهالی خبر و رسانه به عنوان مجاهدان بی ادعای عرصه آگاهی با نگاه تیزبینانه خود، نقش موثری در اطلاعرسانی برنامههای دیوان محاسبات، در راستای صیانت از بیتالمال و کمک به تحقق شعار محوری این نهاد نظارتی مبنی بر «شفافیت و انضباط مالی» داشتهاند که همواره قدردان تلاش این عزیزان هستیم.
تقارن روز خبرنگار امسال با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و نزدیکی آن با اربعین حسینی جلوه ویژه ای از رسالت خبرنگاران در دفاع از حقیقت و رساندن پیام حق و ندای مظلومیت به جهانیان را نمایان کرده است.
امیدوارم خبرنگاران عزیز با قلم خود، نور امید و آگاهی را در دل ها زنده نگه داشته و حلقه اتصال همدلی در بین آحاد جامعه باشند.
بار دیگر روز و هفته خبرنگار را به تمام صاحبان اندیشه، روزنامه نگاران و خبرنگاران در رسانه های جمعی از جمله صدا و سیما، مطبوعات، خبرگزاری ها و سایر رسانه ها تبریک عرض نموده و توفیق روزافزونتان را در توجه به منویات رهبر معظم انقلاب برای کمک به تحقق جهاد تبیین از درگاه ایزد منان خواستارم.
سید احمدرضا دستغیب
مردادماه ۱۴۰۴»