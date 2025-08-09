در پیامی؛
عارف درگذشت فرشچیان را تسلیت گفت
معاون اول رئیسجمهور در گذشت استاد فرشچیان را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا،در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان،محمدرضا عارف در پیامی ضمن تسلیت این ضایعه، تأکید کرد: آثار استاد فرشچیان نه فقط تجلی زیبایی بصری، که ترجمان حکمت، عرفان و روح ایرانی-اسلامی بود. نسلهای آینده هنر ایران، از میراث گرانقدر او الهام خواهند گرفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
انالله و انا الیه راجعون
ایران سرافراز هنرمند نامی و صاحبنام خود و یکی از مفاخر هنر برجستهنگاری را از دست داد.
استاد محمود فرشچیان نقاشی چیرهدست و نامآشنای کشورمان با آثار ماندگارش به ویژه با مضامین دینی و ملی محبوب خاص و عام بود. جهانوطنی که عاشق ایران و مردمش بود. رأفت و مهربانی او صفت متمایزی بود که همواره در یادها و خاطرهها خواهد ماند.
آثار او نه فقط تجلی زیبایی بصری، که ترجمان حکمت، عرفان و روح ایرانی-اسلامی بود. نسلهای آینده هنر ایران، از میراث گرانقدر او الهام خواهند گرفت.
خالق آثاری همچون عصر عاشورا و شام غریبان در ایام اربعین سالار شهیدان دیده از جهان فروبست و با اولیاءالله انشاءالله محشور گردد.
اینجانب درگذشت این استاد بزرگ و سرمایه ملی را به جامعه هنری کشور، دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی و خانواده گرامی ایشان تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور