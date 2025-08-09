خبرگزاری کار ایران
در پیامی؛

عارف درگذشت فرشچیان را تسلیت گفت

عارف درگذشت فرشچیان را تسلیت گفت
کد خبر : 1671789
معاون اول رئیس‌جمهور در گذشت استاد فرشچیان را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا،در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان،محمدرضا عارف در پیامی ضمن تسلیت این ضایعه، تأکید کرد: آثار استاد فرشچیان نه ‌فقط تجلی زیبایی بصری، که ترجمان حکمت، عرفان و روح ایرانی-اسلامی بود. نسل‌های آینده هنر ایران، از میراث گرانقدر او الهام خواهند گرفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

ایران سرافراز هنرمند نامی و صاحب‌نام خود و یکی از مفاخر هنر برجسته‌نگاری را از دست داد.

استاد محمود فرشچیان نقاشی چیره‌دست و نام‌آشنای کشورمان با آثار ماندگارش به ویژه با مضامین دینی و ملی محبوب خاص و عام بود. جهان‌وطنی که عاشق ایران و مردمش بود. رأفت و مهربانی او صفت متمایزی بود که همواره در یادها و خاطره‌ها خواهد ماند.

آثار او نه ‌فقط تجلی زیبایی بصری، که ترجمان حکمت، عرفان و روح ایرانی-اسلامی بود. نسل‌های آینده هنر ایران، از میراث گرانقدر او الهام خواهند گرفت.

خالق آثاری همچون عصر عاشورا و شام غریبان در ایام اربعین سالار شهیدان دیده از جهان فروبست و با اولیاءالله ان‌شا‌ءالله محشور گردد.

اینجانب درگذشت این استاد بزرگ و سرمایه ملی را به جامعه هنری کشور، دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی و خانواده گرامی ایشان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

 

انتهای پیام/
