به گزارش ایلنا، در راستای تحقق هوشمند سازی و الکترونیکی شدن فرآیند‌های دادرسی و ارتقای کیفی فرآیند‌های قضایی، دیوان عدالت اداری با ابلاغ دستورالعملی جدید به کلیه دفاتر شعب اعلام کرد از این پس، تمامی مکاتبات و تبادل اوراق قضایی را صرفا به‌صورت الکترونیکی و از طریق بستر‌های رسمی انجام دهند.

به موجب این دستورالعمل، ارسال و دریافت کلیه مکاتبات و مستندات قضایی تنها از طریق سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه خودکاربری امکان پذیر خواهد بود.

این اقدام با دستور رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای سیاست‌های کلان قوه قضاییه مبنی بر هوشمندسازی فرآیند‌های دادرسی، کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت، دقت و شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها صورت گرفته است.

از این پس، هیچ مکاتبه‌ای به صورت کاغذی یا دستی در دیوان عدالت اداری پذیرفته نخواهد شد و دفاتر شعب استانی و کارکنان اداری موظف به پاسخگویی صرفا از طریق بستر‌های الکترونیکی هستند.

مراجعان، وکلا و اصحاب دعوا باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا استفاده از حساب کاربری در درگاه دیوان عدالت اداری، امور خود را پیگیری کنند.

این تحول، گامی بزرگ در مسیر هوشمند سازی ساختار اداری دیوان عدالت اداری است و با هدف ارتقاء شفافیت، پیشگیری از خطای انسانی، صرفه‌جویی در منابع و زمان و تکریم مراجعان اجرا می‌شود.

با عنایت به ابلاغ این دستورالعمل، تمامی وکلا، مراجعان و نهاد‌های ذی‌ربط موظفند که ضمن هماهنگی کامل با این تغییر، از هرگونه مراجعه حضوری یا ارسال اسناد فیزیکی خودداری کنند.

