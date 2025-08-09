خبرگزاری کار ایران
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

بسیج محور کشف فرصت‌های راهبردی در عرصه‌های گوناگون کشور است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: بسیج محوری ترین حرکت انقلاب اسلامی به سمت آرمان ها و زمینه‌ساز ظهور تمدن نوین اسلامی است که ان شاالله با تلاش خستگی‌ناپذیر و جهادی و حضور هوشیارانه و آمادگی روزافزون بسیجیان سرافراز و دلاور در دوران زعامت و فرماندهی فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز مدظله العالی به منصه ظهور خواهد رسید.

به گزارش ایلنا، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در سازمان بسیج مستضعفین و بازدید از این سازمان اظهار داشت: بسیج یادگار ارزشمند و مقدس حضرت امام خمینی (ره) و از ثمرات گرانبهای انقلاب اسلامی است که برکات آن در سطوح مختلف ملی و بین المللی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در برگرفته است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ضمن عرض خداقوت و قدردانی از زحمات و تلاش های جهادی و فعالیت های خالصانه آنان در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ضمن افتخار به بسیجی بودن خود، برای شهیدان والامقام بسیج آرزوی علو درجات از درگاه خداوند متعال نمود.

سرلشکر موسوی در جمع بسیجیان بصیر و انقلابی اظهار داشت، بسیج همواره از بدو پیروزی انقلاب تاکنون در عرصه های مختلف بالندگی و اقتدار کشور حضوری سرافرازانه و مخلصانه داشته و پرچمدار و میدان دار نیازهای کشور در عرصه های مختلف بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه رفیع و والای این نهاد مقدس در جمهوری اسلامی اشاره کرده و افزود: بسیج محوری ترین حرکت انقلاب اسلامی به سمت آرمان ها و زمینه‌ساز ظهور تمدن نوین اسلامی است که ان شاالله با تلاش خستگی‌ناپذیر و جهادی و حضور هوشیارانه و آمادگی روزافزون بسیجیان سرافراز و دلاور در دوران زعامت و فرماندهی فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز مدظله العالی به منصه ظهور خواهد رسید.

انتهای پیام/
