جهانگیر خبر داد؛
تشکیل پرونده ۲۰ نفر از عوامل جاسوسی و پشتیبانان موساد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بیانیه وزرات اطلاعات اعلام شد که ۲۰ نفر از عوامل جاسوسی و پشتیبانان موساد در تهران و برخی استانها دستگیر شدهاند. پروندهها تشکیل و تحت نظر بازپرس در حال رسیدگی است و به محض تکمیل اطلاعات، اطلاعرسانی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده عوامل جاسوسی در ایام جنگ گفت: موضوع جاسوسی پیچیده و متنوع است و باید با دقت رسیدگی شود تا هم حقوق مردم و هم حقوق حاکمیت حفظ گردد.
وی در خصوص بیانیه وزارت اطلاعات افزود: در این بیانیه اعلام شد که ۲۰ نفر از عوامل جاسوسی و پشتیبانان موساد در تهران و برخی استانها دستگیر شدهاند. پروندهها تشکیل و تحت نظر بازپرس در حال رسیدگی است و به محض تکمیل اطلاعات، اطلاعرسانی خواهد شد.