خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جهانگیر خبر داد؛

تشکیل پرونده ۲۰ نفر از عوامل جاسوسی و پشتیبانان موساد

تشکیل پرونده ۲۰ نفر از عوامل جاسوسی و پشتیبانان موساد
کد خبر : 1671665
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بیانیه وزرات اطلاعات اعلام شد که ۲۰ نفر از عوامل جاسوسی و پشتیبانان موساد در تهران و برخی استان‌ها دستگیر شده‌اند. پرونده‌ها تشکیل و تحت نظر بازپرس در حال رسیدگی است و به محض تکمیل اطلاعات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده عوامل جاسوسی در ایام جنگ گفت: موضوع جاسوسی پیچیده و متنوع است و باید با دقت رسیدگی شود تا هم حقوق مردم و هم حقوق حاکمیت حفظ گردد.

وی در خصوص بیانیه وزارت اطلاعات افزود: در این بیانیه اعلام شد که ۲۰ نفر از عوامل جاسوسی و پشتیبانان موساد در تهران و برخی استان‌ها دستگیر شده‌اند. پرونده‌ها تشکیل و تحت نظر بازپرس در حال رسیدگی است و به محض تکمیل اطلاعات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور