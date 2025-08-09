خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت عراقچی در پی در گذشت استاد فرشچیان

پیام تسلیت عراقچی در پی در گذشت استاد فرشچیان
کد خبر : 1671660
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی درگذشت استاد فرشچیان را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در گذشت استاد فرشچیان را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

با کمال تأسف و اندوهی عمیق، درگذشت استاد محمود فرشچیان، هنرمند بزرگ نگارگری ایران و جهان را تسلیت عرض می‌کنم. استاد فرشچیان «حافظ» تابلوهای نقاشی بود که با ظرافت قلم و جادوی رنگ، هنر ایرانی را به اوج کمال رساند و میراثی بی‌بدیل برای فرهنگ و هنر این مرز و بوم به یادگار گذاشت.

فرشچیان نه‌تنها استاد یکی از ظریف‌ترین هنرهای سنتی ما بود، بلکه پلی بود بین گذشته و امروز، که میراث معنوی و زیبایی‌شناسی فرهنگ ایران را پیش چشم جهانیان به تصویر کشید. آثار جاودانه او که بخش بزرگی از هویت و ذهنیت فرهنگ و هنر ایران را تشکیل می‌دهند، دریچه‌ای به عمق آفرینش، تاریخ و ادبیات بود که به واسطه آن، روح هنر اصیل ایرانی همیشه زنده خواهد ماند.

«ضامن آهو»، «عصر عاشورا»، «پناه» و «شمس و مولانا»، در کنار طراحی ضریح مطهر امام رضا (ع) و امام حسین (ع)، تنها نمونه‌هایی از دریای درخشان خلاقیت و عمق نگاه معنوی استاد فرشچیان است که همواره در قلب دوستداران هنر و عاشقان اهل بیت (ع) جایگاهی ویژه خواهند داشت. آثار بزرگ و ماندگار دیگری از ایشان نیز در موزه‌ها و مجموعه‌های معتبر جهان نگهداری و به نمایش گذاشته می‌شوند که جلوه‌ای ماندگار از هنر ایران نزد جهانیان است.

این فقدان بزرگ، ضایعه‌ای سترگ برای دنیای هنر و فرهنگ ایران است. نام و یاد استاد فرشچیان همواره برای ایرانیان زنده خواهد ماند. روح پاک ایشان آرام و قرین رحمت الهی باد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور