پیام تسلیت عراقچی در پی در گذشت استاد فرشچیان
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در گذشت استاد فرشچیان را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:
با کمال تأسف و اندوهی عمیق، درگذشت استاد محمود فرشچیان، هنرمند بزرگ نگارگری ایران و جهان را تسلیت عرض میکنم. استاد فرشچیان «حافظ» تابلوهای نقاشی بود که با ظرافت قلم و جادوی رنگ، هنر ایرانی را به اوج کمال رساند و میراثی بیبدیل برای فرهنگ و هنر این مرز و بوم به یادگار گذاشت.
فرشچیان نهتنها استاد یکی از ظریفترین هنرهای سنتی ما بود، بلکه پلی بود بین گذشته و امروز، که میراث معنوی و زیباییشناسی فرهنگ ایران را پیش چشم جهانیان به تصویر کشید. آثار جاودانه او که بخش بزرگی از هویت و ذهنیت فرهنگ و هنر ایران را تشکیل میدهند، دریچهای به عمق آفرینش، تاریخ و ادبیات بود که به واسطه آن، روح هنر اصیل ایرانی همیشه زنده خواهد ماند.
«ضامن آهو»، «عصر عاشورا»، «پناه» و «شمس و مولانا»، در کنار طراحی ضریح مطهر امام رضا (ع) و امام حسین (ع)، تنها نمونههایی از دریای درخشان خلاقیت و عمق نگاه معنوی استاد فرشچیان است که همواره در قلب دوستداران هنر و عاشقان اهل بیت (ع) جایگاهی ویژه خواهند داشت. آثار بزرگ و ماندگار دیگری از ایشان نیز در موزهها و مجموعههای معتبر جهان نگهداری و به نمایش گذاشته میشوند که جلوهای ماندگار از هنر ایران نزد جهانیان است.
این فقدان بزرگ، ضایعهای سترگ برای دنیای هنر و فرهنگ ایران است. نام و یاد استاد فرشچیان همواره برای ایرانیان زنده خواهد ماند. روح پاک ایشان آرام و قرین رحمت الهی باد.