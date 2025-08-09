خبرگزاری کار ایران
جهانگیر مطرح کرد؛

جزئیات پرونده مسئولان سابق باشگاه فوتبال رفسنجان

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده باشگاه مس رفسنجان گفت: رأی بدوی این پرونده در روزهای گذشته صادر شد که بر اساس آن، متهم ردیف اول به اتهام چهار فقره خیانت در امانت به تحمل ۱۱ ماه حبس تعزیری و به دلیل تحصیل مال نامشروع به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد که مجازات اشد قابل اجراست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه  در خصوص پرونده باشگاه مس رفسنجان گفت: در خصوص پرونده اتهامی مسئولان سابق باشگاه فوتبال رفسنجان، این پرونده در ۲۹ مهرماه ۱۴۰۳ در دادسرای رفسنجان تشکیل شد و در نهایت با صدور قرار نهایی در سال ۱۴۰۴، دادنامه به دادگاه کیفری دو شهر رفسنجان ارسال شد.

جهانگیر گفت: رأی بدوی این پرونده در روزهای گذشته صادر شد که بر اساس آن، متهم ردیف اول به اتهام چهار فقره خیانت در امانت به تحمل ۱۱ ماه حبس تعزیری و به دلیل تحصیل مال نامشروع به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد که مجازات اشد قابل اجراست.

وی افزود: متهم ردیف دوم به اتهام دو فقره معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. متهم ردیف سوم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: متهم ردیف چهارم به دلیل تحصیل مال نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. متهم ردیف پنجم به دلیل تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. متهم ردیف ششم به دلیل تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی ادامه داد: متهم ردیف هفتم به اتهام معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. متهم ردیف هشتم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. متهم ردیف نهم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

جهانگیر گفت: این احکام بدوی است و ان‌شاءالله در صورت اعتراض، در مرجع تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد و پس از قطعی شدن، رأی به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

 

انتهای پیام/
