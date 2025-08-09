جهانگیر در نشست خبری:
دیه تمام ۵۸ متوفی حادثه بندر شهید رجایی پرداخت شده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرداختهایی که تاکنون از سوی بیمه مرکزی برای حادثه بندر شهید انجام شده، شامل مبلغ ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در حق ۴۱ نفر بوده است. در حال حاضر، دیه تمامی ۵۸ نفر متوفی پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده انفجار در بندر شهید رجایی گفت: از زمان وقوع این حادثه تاکنون، موضوع توسط قوه قضاییه دنبال شده است. آخرین پیگیری ما از دادگستری استان هرمزگان نشان میدهد که در ماه گذشته، دعوت مجددی از مسئولان بیمه مرکزی کشور، مدیران ارشد شرکتهای بیمهگر استان هرمزگان و جمعی از تجار و بازرگانانی که در این حادثه خسارت دیده بودند، صورت گرفت و با حضور رئیس کل دادگستری و معاون استاندار هرمزگان نشستهای پیاپی برگزار شد.
جهانگیر گفت: در این نشستها، هم برنامهریزی و هم پیگیری لازم انجام شد تا در خصوص پرداخت خسارات ناشی از انفجار، به ویژه خسارات وارده به بازرگانان و تجار، تسریع صورت گیرد.
وی ادامه داد: همچنین پرداختهایی که تا الان از سوی بیمه مرکزی انجام شده، بر اساس گزارش نشست ۲۳، شامل مبلغ ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در حق ۴۱ نفر بوده است. در حال حاضر، دیه تمامی ۵۸ نفر متوفی پرداخت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در خصوص خودروهای فاقد بیمه بدنه که تعداد آنها ۱۵۸۷ دستگاه بود، پیشتر اعلام شده بود که خسارت ۵۵۱ خودرو پرداخت شده است، اما اکنون خسارت همه ۱۵۷۷ خودرو (اصلاح عدد) ارزیابی و بهطور کامل پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در حوزه خسارت به کانتینرها، از مجموع ۴۵۸۳ کانتینر آسیبدیده، ۱۱۰۰ کانتینر متعلق به سازمان اموال تملیکی بوده که از این تعداد، ۳۲۶۹ کانتینر ارزیابی شده و ۱۳۱۴ کانتینر در حال ارزیابی است. انتظار میرود با پیگیری فوری، این بخش نیز تکمیل شود تا تجار و صاحبان کالا سریعتر به اموال خود دست یابند.
جهانگیر گفت: همه شرکتهای بیمهگر متعهد شدند که ظرف ۴۸ ساعت پس از ابلاغ بیمه مرکزی، نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کنند. این همکاری بین بیمه، دولت، استانداری و قوه قضاییه نویدبخش استیفای بهموقع حقوق مردم است.