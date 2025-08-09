به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان در بازدید از مرکز تربیت آموزش شهید علیرضا اشرف گنجویی۰۵، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با قدردانی از تلاش‌ها و فداکاری‌های ارتش در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همکاری‌های آنان در استان، اظهار کرد: نقش ارتش در تمامی حوادث انقلاب، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس و رشادت‌های آن دوران، نقشی بزرگ و بیادماندنی است. همراهی ارتش با مردم در موضوعات مختلف و حوادث متعدد بر کسی پوشیده نیست و این همکاری‌ها همواره جلوه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است.

او با اشاره به حضور فعال و گسترده ارتش در بخش‌های مختلف استان گفت: در استان کرمان شاهد حضور قوی و پررنگ ارتش در حوزه‌های هوانیروز، نیروی زمینی و پادگان‌های آموزشی هستیم و این مایه افتخار است که در چنین پادگانی، آموزش نیروها و سربازان انجام می‌شود.

استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت آموزش در ارتقای توان دفاعی کشور، خاطرنشان کرد: آموزش، زیربنای اقتدار و کارآمدی نیروهای مسلح است و ارتش نقش بسیار پررنگی در تربیت نیروهای منضبط، آگاه و وفادار به میهن دارد. پادگان آموزشی شهید اشرف گنجویی دانشگاه انسان‌سازی است؛ یگانی آموزشی که می‌تواند در اصلاح رفتارها و آماده‌سازی افراد برای زندگی پس از دوره سربازی نیز مؤثر باشد.

او بر لزوم به‌کارگیری آموزش‌های نوین در نیروهای مسلح تاکید و تصریح کرد: باید بتوانیم فرصت دوره آموزشی و کل مدت خدمت سربازی را به ظرفیتی برای مهارت‌آموزی تبدیل کنیم تا سربازان مهارت‌های مختلف و مورد نیاز خود را دریافت کرده و در جامعه به‌عنوان افرادی کارآمد نقش‌آفرینی کنند.

طالبی با اشاره به نقش ارتش در تعامل با جامعه نیز گفت: امروز یک پیوند بسیار خوب بین نیروهای مسلح، به‌ویژه ارتش با مردم و مأموریت‌های ملی را مشاهده می‌کنیم. ارتش همواره در بحران‌ها در کنار مردم حضور دارد. نمونه‌هایی از اقدامات و فعالیت‌های ارتش در حوزه امدادرسانی، در گزارش‌های فرماندهان ارائه شد که نشان‌دهنده نقش مؤثر این نهاد در شرایط حساس است.

استاندار کرمان همچنین با اشاره بر شعار سال ۱۴۰۴، بیان کرد: امسال سال سرمایه‌گذاری است و وظیفه و مسئولیت همه ما در مسیر تحقق این شعار مشخص است. ارتش نیز از جمله نهادهایی است که می‌تواند با تأمین امنیت پایدار، بستر لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه را فراهم کند.

استاندار کرمان با اشاره به اهمیت هوشیاری در برابر تهدیدات گفت: تهدیدات صرفاً به جنگ ۱۲ روزه محدود نیست و کشور با دشمنان متعددی روبه‌روست که همواره در پی فرصت برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی هستند. حفظ آمادگی، ارتقای توان دفاعی و افزایش دانش برای مقابله با جنگ‌های نوین و شیوه‌های جدید دشمن، امری ضروری است.

او با بیان اینکه وحدت موجود میان نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، همراه با هماهنگی همه دستگاه‌ها، نمونه‌ای از بهترین سطح تعامل است، گفت: این وحدت و رویکرد مشترک می‌تواند در ارتقاء توان دفاعی و خدمت به مردم مؤثر باشد.

او در خاتمه با بیان اینکه ظرفیت مولدسازی در استان فرصتی بی‌نظیر برای تقویت یگان‌های ارتش و نیروهای مسلح است، افزود: این موضوع باید به صورت ویژه پیگیری شود.

