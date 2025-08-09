خبرگزاری کار ایران
مهاجرانی:

نام و آثار استاد فرشچیان برای همیشه در تاریخ هنر ایران جاودان خواهد ماند

سخنگوی دولت با اشاره به درگذشت استاد بزرگ هنر ایران، گفت: فقدان چنین هنرمندی که نماد شکوه و زیبایی هنر اصیل ایرانی است، ضایعه‌ای بزرگ برای فرهنگ و هنر کشورمان به شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پی درگذشت استاد فرشچیان در حساب شخصی خود در شبکه ایکس  نوشت:

درگذشت استاد بزرگ هنر ایران، استاد فرشچیان، موجب تألم و تأثر عمیق است. فقدان چنین هنرمندی که نماد شکوه و زیبایی هنر اصیل ایرانی است، ضایعه‌ای بزرگ برای فرهنگ و هنر کشورمان به شمار می‌رود.

به خانواده گرامی ایشان، هنرمندان و تمامی دوستداران هنر تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال برای روح این استاد فرهیخته آرامش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

نام و آثار استاد فرشچیان برای همیشه در تاریخ هنر ایران جاودان خواهد ماند.

 

