اسماعیلی به لاریجانی تبریک گفت

به گزارش ایلنا،متن پیام محسن اسماعیلی خطاب به علی لاریجانی بدین شرح است:

« برادر عزیز و ارجمند، جناب آقای دکتر علی لاریجانی

با سلام و احترام،

انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان «دبیر شورای عالی امنیت ملی» را صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

بی تردید دانش گستره، تجارب موفق گذشته، تعهد، مدیریت و تدبیری که همگان از آن برادر گرامی سراغ دارند، فرصتی گران سنگ برای ارتقای جایگاه و افزایش کارآمدی شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

ضمن سپاس از درگاه الهی و آرزوی سلامتی و موفقیت برای جنابعالی، آمادگی کامل معاونت راهبردی و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری را برای هرگونه کمک و همکاری اعلام می دارد.»

انتهای پیام/