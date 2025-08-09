خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پیامی؛

اسماعیلی به لاریجانی تبریک گفت

اسماعیلی به لاریجانی تبریک گفت
کد خبر : 1671599
لینک کوتاه کپی شد.

معاون راهبردی رئیس جمهور، انتصاب علی لاریجانی را به عنوان دبیر شورای امنیت ملی تبریک گفت و انتخاب او را فرصتی گران سنگ برای ارتقای جایگاه و افزایش کارآمدی شورای عالی امنیت ملی خواند.

به گزارش ایلنا،متن پیام محسن اسماعیلی خطاب به  علی لاریجانی بدین شرح است: 

« برادر عزیز و ارجمند، جناب آقای دکتر علی لاریجانی 

با سلام و احترام، 

انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان «دبیر شورای عالی امنیت ملی» را صمیمانه تبریک عرض می نمایم. 

بی تردید دانش گستره، تجارب موفق گذشته، تعهد، مدیریت و تدبیری که همگان از آن برادر گرامی سراغ دارند، فرصتی گران سنگ برای ارتقای جایگاه و افزایش کارآمدی شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. 

ضمن سپاس از درگاه الهی و آرزوی سلامتی و موفقیت برای جنابعالی، آمادگی کامل معاونت راهبردی و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری را برای هرگونه کمک و همکاری اعلام می دارد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور