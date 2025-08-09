در پیامی؛
اسماعیلی به لاریجانی تبریک گفت
معاون راهبردی رئیس جمهور، انتصاب علی لاریجانی را به عنوان دبیر شورای امنیت ملی تبریک گفت و انتخاب او را فرصتی گران سنگ برای ارتقای جایگاه و افزایش کارآمدی شورای عالی امنیت ملی خواند.
به گزارش ایلنا،متن پیام محسن اسماعیلی خطاب به علی لاریجانی بدین شرح است:
« برادر عزیز و ارجمند، جناب آقای دکتر علی لاریجانی
با سلام و احترام،
انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان «دبیر شورای عالی امنیت ملی» را صمیمانه تبریک عرض می نمایم.
بی تردید دانش گستره، تجارب موفق گذشته، تعهد، مدیریت و تدبیری که همگان از آن برادر گرامی سراغ دارند، فرصتی گران سنگ برای ارتقای جایگاه و افزایش کارآمدی شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.
ضمن سپاس از درگاه الهی و آرزوی سلامتی و موفقیت برای جنابعالی، آمادگی کامل معاونت راهبردی و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری را برای هرگونه کمک و همکاری اعلام می دارد.»