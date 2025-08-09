آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: همانطور که قبلا اعلام شده است برای ۱۹ نفر از متهمان ارتکاب سرقت و تحصیل مال نامشروع کیفرخواست صادر شده و به دادگاه کیفری یک ارسال گردید. ضمن اینکه در این پرونده چهار نفر از متهمین اصلی به اتهام افساد فی الارض از جانب دادگاه انقلاب تبرئه شدند که این رای مورد اعتراض دادستان تهران واقع شد و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

جهانگیر تصریح کرد: پرونده در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به صلاحیت دادگاه انقلاب نقض شد و مقرر شد برای رسیدگی به اعتراض مابقی افراد که ۱۵ نفر بودند به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شود و در حال حاضر با توجه به حجم بالای پرونده و عدم امکان تهیه بدل برای این پرونده عیناً پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و پس از صدور رای برای رسیدگی به اعتراض سایر متهمین که ۱۵ نفرند، به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در واقع پرونده صندوق امانات بانک ملی دو پرونده است یک پرونده قطعی است و یک پرونده فساد فی الارض است که در مورد افساد فی الارض آن در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برای متهمین ردیف اول تا چهارم رسیدگی صورت گرفته که رای برائت صادر کرده اما دیوان عالی کشور رای فرجام خواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض به دادگاه صادر کننده رای ارجاع کرده که موضوع در حال رسیدگی است.

