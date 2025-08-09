خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قائم‌پناه:

رسانه‌های مستقل و منتقد، سرمایه‌ای ملی‌اند

رسانه‌های مستقل و منتقد، سرمایه‌ای ملی‌اند
کد خبر : 1671518
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری نوشت: دولت وفاق ملی باور دارد که رسانه‌های مستقل و منتقد، سرمایه‌ای ملی‌اند و نقد دلسوزانه، نه تهدید، که فرصتی برای تعالی عملکرد حاکمیت است.

به گزارش ایلنا،محمدجعفر قائم‌پناه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار نوشت:

بسم‌الله الرحمن الرحیم. خبرنگاری، بیش و پیش از آن‌که شغلی باشد، عهدی است با حقیقت؛ عهدی که صاحبان آن را به پاسداران وجدان عمومی و مرزداران حقیقت بدل می‌کند. خبرنگاران ایران، وارثان سرمایه‌ای گرانبها از حقیقت‌جویی‌اند. تاریخ معاصر ما آکنده از لحظاتی است که قلم‌های مسئول و صادق، توانسته‌اند مسیر آگاهی و امید را روشن کنند. آنان همواره صدای رنج‌هایی بوده‌اند که گاه به حاشیه رانده می‌شود و پژواک امیدهایی که نباید خاموش شود. این رسالت خطیر، امروز نیز بر دوش نسل تازه‌ای از اصحاب رسانه سنگینی می‌کند.

دولت وفاق ملی باور دارد که رسانه‌های مستقل و منتقد، سرمایه‌ای ملی‌اند و نقد دلسوزانه، نه تهدید، که فرصتی برای تعالی عملکرد حاکمیت است. ما بر خود فرض می‌دانیم که محیطی امن، حرفه‌ای و باثبات برای فعالیت رسانه‌ها فراهم کنیم؛ محیطی که در آن حقیقت‌گویی ارزش باشد و شأن خبرنگار  پاس داشته شود.

خبرنگاران و روزنامه نگاران عزیز!

می‌دانیم که در روزگار پرچالش کنونی، از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها تا پیچیدگی‌های تحولات منطقه‌ای، کار شما  دشوارتر از همیشه است. با این همه، توازن میان آگاهی‌بخشی و صیانت از امید اجتماعی، مسئولیتی است که شما با بلوغ و درایت بر دوش می‌کشید و این شایسته قدردانی است.

در این روز گرانقدر اینجانب ضمن عرض تبریک به یکایک اصحاب رسانه، یاد شهدای عرصه مطبوعات و همه خبرنگارانی را که به بهای رنج، محرومیت یا جان، بر عهد حرفه‌ای خود پای فشرده‌اند، گرامی می‌دارم و امیدوارم روز به روز شاهد بهبود شرایط حرفه‌ای اصحاب رسانه در کشور باشیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور