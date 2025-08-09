به گزارش ایلنا،محمدجعفر قائم‌پناه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار نوشت:

بسم‌الله الرحمن الرحیم. خبرنگاری، بیش و پیش از آن‌که شغلی باشد، عهدی است با حقیقت؛ عهدی که صاحبان آن را به پاسداران وجدان عمومی و مرزداران حقیقت بدل می‌کند. خبرنگاران ایران، وارثان سرمایه‌ای گرانبها از حقیقت‌جویی‌اند. تاریخ معاصر ما آکنده از لحظاتی است که قلم‌های مسئول و صادق، توانسته‌اند مسیر آگاهی و امید را روشن کنند. آنان همواره صدای رنج‌هایی بوده‌اند که گاه به حاشیه رانده می‌شود و پژواک امیدهایی که نباید خاموش شود. این رسالت خطیر، امروز نیز بر دوش نسل تازه‌ای از اصحاب رسانه سنگینی می‌کند.

دولت وفاق ملی باور دارد که رسانه‌های مستقل و منتقد، سرمایه‌ای ملی‌اند و نقد دلسوزانه، نه تهدید، که فرصتی برای تعالی عملکرد حاکمیت است. ما بر خود فرض می‌دانیم که محیطی امن، حرفه‌ای و باثبات برای فعالیت رسانه‌ها فراهم کنیم؛ محیطی که در آن حقیقت‌گویی ارزش باشد و شأن خبرنگار پاس داشته شود.

خبرنگاران و روزنامه نگاران عزیز!



می‌دانیم که در روزگار پرچالش کنونی، از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها تا پیچیدگی‌های تحولات منطقه‌ای، کار شما دشوارتر از همیشه است. با این همه، توازن میان آگاهی‌بخشی و صیانت از امید اجتماعی، مسئولیتی است که شما با بلوغ و درایت بر دوش می‌کشید و این شایسته قدردانی است.

در این روز گرانقدر اینجانب ضمن عرض تبریک به یکایک اصحاب رسانه، یاد شهدای عرصه مطبوعات و همه خبرنگارانی را که به بهای رنج، محرومیت یا جان، بر عهد حرفه‌ای خود پای فشرده‌اند، گرامی می‌دارم و امیدوارم روز به روز شاهد بهبود شرایط حرفه‌ای اصحاب رسانه در کشور باشیم.

