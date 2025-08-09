استقرار قاضی کشیک ۲۴ ساعته در مرز خسروی
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از آمادگی کامل دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: تمام ظرفیتهای قضایی و اجرایی استان برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد عظیم دینی بسیج شدهاند.
به گزارش ایلنا، شهرام کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به موقعیت استراتژیک مرز خسروی در مسیر تردد زائران، اظهار کرد: مرز خسروی بهدلیل نزدیکی جغرافیایی، امکانات مناسب، وضعیت روان جادهها و زیرساختهای فراهمشده، یکی از برترین مرزهای خروجی کشور برای سفرهای اربعین به شمار میرود.
استقرار قضات کشیک در سراسر استان
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات قضایی فوری به زائران گفت: در سراسر استان کرمانشاه، قضات کشیک در ایام منتهی به اربعین حسینی فعال هستند و آمادگی کامل برای رسیدگی به مسائل احتمالی را دارند.
وی افزود: در مرز خسروی نیز قاضی کشیک بهصورت ۲۴ ساعته مستقر است تا در صورت بروز هرگونه مشکل حقوقی یا قضایی، خدمات لازم را بیوقفه به زائران ارائه دهد.
هماهنگی کامل با پلیس برای تأمین امنیت زائران
کرمی با اشاره به اهمیت امنیت مسیرهای تردد، از هماهنگی کامل میان دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی استان خبر داد و گفت: تدابیر لازم برای حفظ امنیت جادهها، محلهای توقف، پارکینگهای عمومی و مسیرهای منتهی به مرز خسروی اندیشیده شده است.
وی افزود: با همکاری مقامهای انتظامی، تمهیداتی جهت کنترل ترافیک، جلوگیری از جرایم احتمالی، تسهیل عبور و مرور و حفاظت از اموال زائران اتخاذ شده است تا سفری امن و بیدغدغه برای عاشقان اهل بیت فراهم شود.
موکبهای دادگستری در مسیر زائران فعال است
کرمی در بخش دیگری از سخنان خود از استقرار موکبهای خدمترسانی دادگستری در مسیرهای اصلی استان خبر داد و گفت: در شهرستانهای صحنه، ماهیدشت، سرپل زهاب و قصر شیرین، موکبهایی از سوی مجموعه دادگستری استان راهاندازی شدهاند که خدمات رفاهی لازم را به زوار ارائه میدهند.
تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری کرمانشاه در پایان با اشاره به اهمیت رویداد جهانی اربعین، خاطرنشان کرد: اربعین حسینی (ع) تجلی وحدت، ایمان و همبستگی شیعیان جهان است. دستگاه قضایی استان با نگاه حمایتی، فرهنگی و مردمی در کنار زائران خواهد بود تا زمینهساز زیارتی پرخیر، امن و خاطرهانگیز برای آنان باشد.