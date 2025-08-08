پیام تبریک مخبر به خبرنگاران

به گزارش ایلنا، پیام محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری به شرح زیر است؛

جناب آقای وثوق

رئیس محترم خبرگزاری صدا و سیما

بدینوسیله فرارسیدن «روز خبرنگار» را که نماد مجاهدت‌های خالصانه آگاه‌سازان جامعه است، به شما و همه همکاران فداکارتان در آن رسانه تبریک عرض می‌کنم.

در عصری که جنگ روایت‌ها، سرنوشت‌سازتر از جنگ ابزارهاست، رسانه‌های متعهد ایران اسلامی، سنگر‌های استواری هستند که با قلم و تصویر، از حریم حقیقت و آرمان‌های امت اسلامی پاسداری می‌کنند.

امروز شما نه تنها راویان آگاه‌گر، بلکه سربازان جبهه نرم در مصاف با استکبار و صهیونیسم هستید. پایمردی شما در انتقال پیام مقاومت و روشنگری درباره توطئه‌های دشمن، برگ زرینی در کارنامه مطبوعات و رسانه‌های انقلابی است.

برای شما و خانواده بزرگ خبرگزاری صدا و سیما، عزت، سلامتی و توفیقات روزافزون در مسیر خدمت به اسلام و ایران را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.