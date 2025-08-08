رفیعی:
خبرنگاران در جنگ ۱۲ روزه روایتگر عزت، اقتدار و انسجام ملی شدند
رئیس فراکسیون محیط زیست در پیامی به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار تاکید کرد: در روزهایی که ایران عزیز، دوازده روز جنگ تحمیلی رسانهای و نظامی رژیم صهیونیستی را با صلابت پشت سر گذاشت، این خبرنگاران بودند که روایتگر عزت، اقتدار و انسجام ملی شدند؛ صدای مردم، تصویر مقاومت و حافظان حقیقت در برابر تحریف.
به گزارش ایلنا، متن پیام سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«با درود و احترام به مقام والای قلم و آگاهی،
در روز خبرنگار، با قلبی آکنده از افتخار، یاد و نام شهید محمود صارمی، نماد تعهد و شرافت حرفهای در عرصه رسانه را گرامی میداریم؛ شهیدی که جان خود را در راه حقیقت فدا کرد تا چراغ آگاهی خاموش نشود.
در این مسیر، خبرنگاران حوزه محیط زیست نیز نقشی بیبدیل دارند؛ آنان که با دغدغهمندی و آگاهی، از طبیعت و منابع حیاتی کشور پاسداری میکنند و با قلمشان، زنگ هشدار را برای حفظ زمین، آب، هوا و حیات به صدا درمیآورند. محیط زیست، نه فقط یک دغدغه تخصصی، بلکه بنیان زندگی سالم و پایدار برای نسل امروز و فرداست؛ و خبرنگاران، طلایهداران این آگاهیاند.
اینجانب ضمن تبریک این روز فرخنده به همه خبرنگاران، روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و مطالبهگران مردمی، از تلاشهای بیوقفه آنان در مسیر روشنگری، مطالبهگری و دفاع از منافع ملی و محیط زیست کشور صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم.
باشد که قلمهایتان همیشه در مسیر حقیقت، عدالت و آگاهی بدرخشد.
با احترام
سمیه رفیعی»