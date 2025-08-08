رئیس شورای اطلاعرسانی دولت:
بخش عمده مدیریتِ اختلافات در اختیار رسانه است
رییس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: نیاز داریم که همبستگی اجتماعی را حفظ کنیم و بخش عمده مدیریت کردن اختلافات، در دست رسانه است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، الیاس حضرتی جمعه ۱۷ مرداد همزمان با روز خبرنگار در نشست شورای اطلاعرسانی استان کرمان افزود: الان مثل آب حیات برای ما نیاز است که همبستگی اجتماعی را حفظ کنیم و اختلافات را به حداقل برسانیم وگرنه اختلاف همیشه وجود دارد و در جامعه بشری تمام شدنی نیست.
وی بیان کرد: رسانه باید بتواند این موارد را به جایی برساند که ما مسائل مهمتری داریم و از مسائل فرعی فعلا کوتاه بیاییم تا از این مرحله عبور کنیم و به مردم نیز اطمینان دهیم.
بازگو کردن روایتهای جنگ ۱۲ روزه
رییس شورای اطلاعرسانی دولت با بیان اینکه در ۱۲ روز جنگ تحمیلی اتفاقات بینظیری افتاد، گفت: روایت جنگ را با همدیگر تعریف کنیم و با هم به اشتراک بگذاریم، یکی اینکه ما در حال مذاکره بودیم و دشمن حمله کرد.
وی ادامه داد: ما حمله کننده و شروع کننده نبودیم، دشمن شروع کرد و ادعا کرده بود که میخواهد مراکز هستهای ما را بزند ولی همه جا را زد، به کودک و زن و غیرنظامی و مناطق مسکونی رحم نکرد و حمله فراگیر شد.
حضرتی گفت: برنامه دشمن این بود و به سمت براندازی کامل در وهله اول رفت و در وهله دوم به فکر تجزیه ایران بود اما در مقابل، ملت ایران هوشیارانه ایستاد نه تنها به اعتراضاتی که آنها آرزو داشتند، نرسیدند بلکه انسجام ملی بیشتر شد و نخبگان نیز همه فرعیات و اختلافات را کنار گذاشتند و با مردم همراه شدند.
وی افزود: با تدبیر مقام معظم رهبری در همان ساعات اولیه جانشینان فرماندهان شهید مشخص شدند و سریع دستور حمله متقابل را دادند که چند ساعتی نگذشت پاسخ ایران با شتاب، قوت و قدرت بیشتر شروع شد.
دشمن متوجه قدرت موشکی ایران شد
رییس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: آسمان آنها به لحاظ موشکی و بمباران موشکی در اختیار ما بود و فهمیدند قدرت تخریب و نشانه گیری دقیق موشکهای ما چقدر است، در کنار موشکها همبستگی ملت ایران چقدر است.
وی اظهار داشت: مردم ایران با وجود تمامی دعواها و اختلافاتی که با هم دارند در روزی که دشمن خارجی بخواهد وارد میدان شود بخصوص یک رژیم کودک کش مثل اسرائیل منسجمتر و متحدتر میشوند لذا آنها مجبور شدند آتش بس را از طریق ترامپ پیشنهاد بدهند.
رییس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به اینکه شرایط ایران با غزه، لبنان و سوریه قابل قیاس نیست، اظهار داشت: اینجا چنان قدرت آتش موشکها از تمام سپرهایی که پنج لایه تنظیم کرده بودند، عبور کرد و آثارش را خودشان دیدند که پیشنهاد دادم اگر راست میگویند هیچ کاری نشده، همه خبرنگاران مستقل دنیا را به سرزمینهای اشغالی دعوت و آنجا بررسی و فیلمبرداری و گزارش تهیه کنند تا متوجه شوند چه اتفاقاتی افتاده است.
لزوم فعالیت بخش اقتصادی با ذهن و روان آرام
وی افزود: نیروهای مسلح ما شبانه روز در جهت تقویت قدرت دفاعی چه کمی و چه کیفی در حال کار هستند و آمادگی دارند، بخش اقتصادی و جامعه نیز باید کاملا با ذهن و روان آرام مشغول فعالیت شود.
حضرتی گفت: امیدوارم در کنار هم شورای اطلاع رسانی به خوبی موضوعات را تدوین، تنظیم و مطرح کند و نشر بدهد زیرا حفظ انسجام اجتماعی کشور در اولویت است.
وی در بخش دیگر سخنانش با تبریک روز خبرنگار، به اهمیت رسانه در جهان کنونی اشاره کرد و گفت: نقشی که رسانه در دنیا الان پیدا کرده، میگویند جنگها جنگ رسانهای است و مرتب هم ادامه دارد.
رییس شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: فرهنگسازی، ایدهسازی، ذهنها، فکرها، الگوهای زندگی، سبک زندگی و نگاه به تمدنها، نفی تمدنها، اثبات تمدنها، برخورد با کشورهای همسایه و در نهایت فشار روانی و افکار عمومی را تسلیم کردن و جنگ ارادهها که پشت آن پمپاژ و فشار رسانهای وجود دارد، الان اصل صحنه دنیا شده است.
دخالت رسانه ای بدون اینکه کشورها بدانند
وی گفت: کشورها بدون اینکه بدانند مورد دخالت رسانه ای کشورهای دیگر قرار میگیرند، در خانههایشان تلویزیونها روشن است و موبایل ۲۴ ساعت دست مردم است، مرتب خط خبری و ایده تحلیل و موضوع و سوژه داده میشود به افراد و بر اساس آن به سوژهها عادت و فکر میکنند، ذهنشان بر آن قالب قرار میگیرد و حرکت میکنند.
حضرتی اظهار داشت: جنگ فیزیکی در جای خودش مهم است و فوق العاده اهمیت دارد. ما ۱۲ روز با اسرائیل یک جنگ جوانمردانه از طرف ما و نامردانه از طرف آنها داشتیم و آتش بس اعلام شد، در آن ۱۲ روز نیروهای مسلح ما فوق العاده عالی درخشیدند که اثرات و ثمرات تلاش عزیزان ما در بحث صنعت موشکی و موشک داشتن مشخص شد.
جنگ تمام عیار رسانهای ادامه دارد
رییس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: اهالی رسانه هم حین جنگ مسئولیت و ماموریت دارند و هم بعد از جنگ که در واقع در ادامه جنگ نظامی وقتی آتش بس اعلام میشود مسئولیت بیشتر خواهد شد برای اینکه فشار خیلی سنگینتر است، ظاهرش نه صلح و نه جنگ است ولی جنگ تمام عیار رسانهای همچنان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم نسبت به مسئولیت خودمان دقت نظر داشته باشیم و از کنارش بی تفاوت نگذاریم، مسئولیت ما خیلی سنگین شده و اگر میخواهیم وظیفه خودمان را با دقت انجام دهیم باید پشت سر هم هر روز جلسه داشته باشیم.
حضرتی گفت: قبل از این جنگ شاید ماهیانه یک یا دو بار جلسه داشتیم ولی الان تاکید داریم اگر اثر و ثمر رسانه مهم است و در میدان حضور دارد باید هر روز صبح اینجا جلسات برقرار باشد و مسائل مختلف استان را رصد کنند که ما چیکار باید بکنیم.
وی افزود: حداقل کاری که ما اینجا میتوانیم تولید کنیم، ایدههایی که بسازیم، تولید محتوایی که داشته باشیم و نشر و پخش شود. چگونه این ایدهها را در استان بپرورانیم و تبدیل به محتوای دقیق و عمیق و متناسب با سبک زندگی و سلیقه محلی و مباحث منطقهای کنیم.
ظرفیتهای اطلاعرسانی دسته بندی شود
رییس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: اینکه چگونه دسته بندی و بسته بندی کنیم بر اساس سلایق مختلف و بر اساس پلتفرمهای مختلف در فضای مجازی یا آنچه در رسانه مکتوب میتوان انجام داد، آنچه "شخص رسانه" میتواند یادداشت بنویسد، در منبر سخنرانی کند یا در کاری که تلویزیون و سینما انجام داد.
وی تصریح کرد: هر کدام از اینها مخاطبان خاص خود را دارند، با فرهنگ و سلیقه، خاصیت و ادبیات خاص خود که چگونه ما باید از ظرفیت استان استفاده کنیم.
حضرتی همچنین گفت: شورای اطلاعرسانی استان ظرفیت محدودی دارد که افراد عضو رسمی شوند ولی دلیل بر این نیست که بقیه توانایی و ظرفیت استان مورد غفلت قرار گیرد، یکی از کارهای ما این است که با ذره بین میچرخیم فلان فرد یا پایگاه خبری که فوق العاده خلاقانه و مبتکرانه فعالیت و تولید محتوا دارد و خیلی مورد استقبال قرار میگیرد، دعوت کنیم.
وی با اشاره به اینکه هر استان نیازها و مسائل خود را دارد، افزود: در استان این گونه افراد را رصد و دعوت کنید که مشاور شورای اطلاعرسانی باشند و از ظرفیت آنها استفاده شود همچنین کسی که مخالف است ببینیم علت چیست و در جهت رفع مسائل و مشکلات رسانهها گام برداریم.
رییس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: یکی از مهمترین وظایف شورای اطلاع رسانی در استان دسته بندی کردن و بسته بندی کردن همه رسانههای استان است که بتواند همه را به این شکل در بازی بزرگ تعریف کند و از ظرفیت و توانایی همه در مسیر پنج هدفی که برای استان تعریف کرده، در بخش معدن، صنعت، سرمایه گذاری، نیروی انسانی، بخش دانشگاه و بخش کارگری استفاده کند.
نگاه ویژه دولت به استان کرمان
وی افزود: برای تشکر از استاندار خوب و موفق شما آمدم و یکی از استانهایی که خیلی روی آن حساب باز کرده ایم و میتواند در واقع جزو موفقیتهای دولت آقای پزشکیان هم باشد همین جاست با مدیریت استاندار و زحمات مدیران ولی در کنار آن بحث رسانه و توجه به افکار عمومی اهمیت دارد.
حضرتی گفت: اینکه مسائل و مباحثمان را چگونه به فهم مشترک برسانیم، افراد مختلف نظرات مختلفی دارند و نمیتوانیم به آنها بگوییم نظر ندهید، ننویسید و نقد نکنید زیرا رسم انقلاب اسلامی، نظام و هیچ کدام از ما نیست ولی چگونه میتوانیم روی اصول مشترک به یک فهم مشترک برسیم.
وی افزود: قطعا کل ملت ایران در دوران ۱۲ روز جنگ به اضافه روشنفکران و نخبگانش همه به یک فهم مشترک رسیدند و رمز موفقیت همین شد که آمدند و گفتند از تمام مسائل سلیقهای و مصائبی که ما داریم و گلهها و نقدهایی که داریم میگذریم و در مقابل دشمن ید واحد میشویم.
رییس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: همبستگی اجتماعی یک ستون و کوه قوی در مقابل دشمن شد و یک سنگر محکم و نخ محکم برای همبستگی ملت، چون همه به این نقطه و فهم مشترک رسیدند لذا آنچه مردم یک شهر، یک استان و مردم یک کشور را به یک فهم مشترک برساند آنجا ما موفق شدیم و پیروزی انقلاب اسلامی نیز مرهون همین رسیدن به فهم مشترک است.
وی افزود: بعضی استانها مثل کرمان کارها و پروژهها در دست انجام آنها فراتر از استان است و نقش ملی دارد که لازم است بحث رسانه ای آن در سطح ملی هم تعریف شود ضمن اینکه امیدی برای مردم استان به عنوان یک افتخار، کارکرد عالی و عملکرد درخشان در نظر میگیریم در سطح ملی هم بدانند کار انجام میشود.
حضرتی تصریح کرد: یکی از ظلمهای در حق مردم این است که نتوانستیم کارهای بزرگی که انجام شده را خوب، هنرمندانه و با ظرافت به آنها بگوییم لذا در مقابل تبلیغات دشمن که مدام برخی مشکلات و چالشها را برجسته میکنند باید کارهای بزرگ در سطح ملی با استفاده از ظرفیت صدا و سیما و سایر رسانهها منعکس شود.