بخش عمده مدیریتِ اختلافات در اختیار رسانه است

وی بیان کرد: رسانه باید بتواند این موارد را به جایی برساند که ما مسائل مهمتری داریم و از مسائل فرعی فعلا کوتاه بیاییم تا از این مرحله عبور کنیم و به مردم نیز اطمینان دهیم.

بازگو کردن روایت‌های جنگ ۱۲ روزه

رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه در ۱۲ روز جنگ تحمیلی اتفاقات بی‌نظیری افتاد، گفت: روایت جنگ را با همدیگر تعریف کنیم و با هم به اشتراک بگذاریم، یکی اینکه ما در حال مذاکره بودیم و دشمن حمله کرد.

وی ادامه داد: ما حمله کننده و شروع کننده نبودیم، دشمن شروع کرد و ادعا کرده بود که می‌خواهد مراکز هسته‌ای ما را بزند ولی همه جا را زد، به کودک و زن و غیرنظامی و مناطق مسکونی رحم نکرد و حمله فراگیر شد.

حضرتی گفت: برنامه‌ دشمن این بود و به سمت براندازی کامل در وهله اول رفت و در وهله دوم به فکر تجزیه ایران بود اما در مقابل، ملت ایران هوشیارانه ایستاد نه تنها به اعتراضاتی که آنها آرزو داشتند، نرسیدند بلکه انسجام ملی بیشتر شد و نخبگان نیز همه فرعیات و اختلافات را کنار گذاشتند و با مردم همراه شدند.

وی افزود: با تدبیر مقام معظم رهبری در همان ساعات اولیه جانشینان فرماندهان شهید مشخص شدند و سریع دستور حمله متقابل را دادند که چند ساعتی نگذشت پاسخ ایران با شتاب، قوت و قدرت بیشتر شروع شد.

دشمن متوجه قدرت موشکی ایران شد

رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: آسمان آنها به لحاظ موشکی و بمباران موشکی در اختیار ما بود و فهمیدند قدرت تخریب و نشانه گیری دقیق موشک‌های ما چقدر است، در کنار موشک‌ها همبستگی ملت ایران چقدر است.

وی اظهار داشت: مردم ایران با وجود تمامی‌ دعواها و اختلافاتی که با هم دارند در روزی که دشمن خارجی بخواهد وارد میدان شود بخصوص یک رژیم کودک کش مثل اسرائیل منسجم‌تر و متحدتر می‌شوند لذا آنها مجبور شدند آتش بس را از طریق ترامپ پیشنهاد بدهند.

رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به اینکه شرایط ایران با غزه، لبنان و سوریه قابل قیاس نیست، اظهار داشت: اینجا چنان قدرت آتش موشک‌ها از تمام سپرهایی که پنج لایه‌ تنظیم کرده بودند، عبور کرد و آثارش را خودشان دیدند که پیشنهاد دادم اگر راست می‌گویند هیچ کاری نشده، همه خبرنگاران مستقل دنیا را به سرزمین‌های اشغالی دعوت و آنجا بررسی و فیلمبرداری و گزارش تهیه کنند تا متوجه شوند چه اتفاقاتی افتاده است.

لزوم فعالیت بخش اقتصادی با ذهن و روان آرام

وی افزود: نیروهای مسلح ما شبانه روز در جهت تقویت قدرت دفاعی چه کمی و چه کیفی در حال کار هستند و آمادگی دارند، بخش اقتصادی و جامعه نیز باید کاملا با ذهن و روان آرام مشغول فعالیت شود.

حضرتی گفت: امیدوارم در کنار هم شورای اطلاع رسانی به خوبی موضوعات را تدوین، تنظیم و مطرح کند و نشر بدهد زیرا حفظ انسجام اجتماعی کشور در اولویت است.

وی در بخش دیگر سخنانش با تبریک روز خبرنگار، به اهمیت رسانه در جهان کنونی اشاره کرد و گفت: نقشی که رسانه در دنیا الان پیدا کرده، می‌گویند جنگ‌ها جنگ رسانه‌ای است و مرتب هم ادامه دارد.

رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: فرهنگ‌سازی، ایده‌سازی، ذهن‌ها، فکرها، الگوهای زندگی، سبک زندگی و نگاه به تمدن‌ها، نفی تمدن‌ها، اثبات تمدن‌ها، برخورد با کشورهای همسایه و در نهایت فشار روانی و افکار عمومی را تسلیم کردن و جنگ اراده‌ها که پشت آن پمپاژ و فشار رسانه‌ای وجود دارد، الان اصل صحنه دنیا شده است.

دخالت رسانه ای بدون اینکه کشورها بدانند

وی گفت: کشورها بدون اینکه بدانند مورد دخالت رسانه ای کشورهای دیگر قرار می‌گیرند، در خانه‌هایشان تلویزیون‌ها روشن است و موبایل ۲۴ ساعت دست مردم است، مرتب خط خبری و ایده تحلیل و موضوع و سوژه داده می‌شود به افراد و بر اساس آن به سوژه‌ها عادت و فکر می‌کنند، ذهنشان بر آن قالب قرار می‌گیرد و حرکت می‌کنند.

حضرتی اظهار داشت: جنگ فیزیکی در جای خودش مهم است و فوق العاده اهمیت دارد. ما ۱۲ روز با اسرائیل یک جنگ جوانمردانه‌ از طرف ما و نامردانه از طرف آنها داشتیم و آتش بس اعلام شد، در آن ۱۲ روز نیروهای مسلح ما فوق العاده عالی درخشیدند که اثرات و ثمرات تلاش عزیزان ما در بحث صنعت موشکی و موشک داشتن مشخص شد.

جنگ تمام عیار رسانه‌ای ادامه دارد

رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: اهالی‌ رسانه هم حین جنگ مسئولیت و ماموریت دارند و هم بعد از جنگ که در واقع در ادامه جنگ نظامی وقتی آتش بس اعلام می‌شود مسئولیت بیشتر خواهد شد برای اینکه فشار خیلی سنگین‌تر است، ظاهرش نه صلح و نه جنگ است ولی جنگ تمام عیار رسانه‌ای همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم نسبت به مسئولیت خودمان دقت نظر داشته باشیم و از کنارش بی تفاوت نگذاریم، مسئولیت ما خیلی سنگین شده و اگر می‌خواهیم وظیفه خودمان را با دقت انجام دهیم باید پشت سر هم هر روز جلسه داشته باشیم.

حضرتی گفت: قبل از این جنگ شاید ماهیانه‌ یک یا دو بار جلسه داشتیم ولی الان تاکید داریم اگر اثر و ثمر رسانه مهم است و در میدان حضور دارد باید هر روز صبح اینجا جلسات برقرار باشد و مسائل مختلف استان را رصد کنند که ما چیکار باید بکنیم.

وی افزود: حداقل کاری که ما اینجا می‌توانیم تولید کنیم، ایده‌هایی که بسازیم، تولید محتوایی که داشته باشیم و نشر و پخش شود. چگونه این ایده‌ها را در استان بپرورانیم و تبدیل به محتوای دقیق و عمیق و متناسب با سبک زندگی و سلیقه محلی و مباحث منطقه‌ای کنیم.

ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی دسته بندی شود

رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: اینکه چگونه دسته بندی و بسته بندی کنیم بر اساس سلایق مختلف و بر اساس پلتفرم‌های مختلف در فضای مجازی یا آنچه در رسانه مکتوب می‌توان انجام داد، آنچه "شخص رسانه" می‌تواند یادداشت بنویسد، در منبر سخنرانی کند یا در کاری که تلویزیون و سینما انجام داد.

وی تصریح کرد: هر کدام از اینها مخاطبان خاص خود را دارند، با فرهنگ و سلیقه، خاصیت و ادبیات خاص خود که چگونه ما باید از ظرفیت استان استفاده کنیم.

حضرتی همچنین گفت: شورای اطلاع‌رسانی استان ظرفیت محدودی دارد که افراد عضو رسمی شوند ولی دلیل بر این نیست که بقیه توانایی و ظرفیت استان مورد غفلت قرار گیرد، یکی از کارهای ما این است که با ذره بین می‌چرخیم فلان فرد یا پایگاه خبری که فوق العاده خلاقانه و مبتکرانه فعالیت و تولید محتوا دارد و خیلی مورد استقبال قرار می‌گیرد، دعوت کنیم.

وی با اشاره به اینکه هر استان نیازها و مسائل خود را دارد، افزود: در استان این گونه افراد را رصد و دعوت کنید که مشاور شورای اطلاع‌رسانی باشند و از ظرفیت آنها استفاده شود همچنین کسی که مخالف است ببینیم علت چیست و در جهت رفع مسائل و مشکلات رسانه‌ها گام برداریم.

رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: یکی از مهمترین وظایف شورای اطلاع رسانی در استان دسته بندی کردن و بسته بندی کردن همه رسانه‌های استان است که بتواند همه را به این شکل در بازی بزرگ تعریف کند و از ظرفیت و توانایی همه در مسیر پنج هدفی که برای استان تعریف کرده، در بخش معدن، صنعت، سرمایه گذاری، نیروی انسانی، بخش دانشگاه و بخش کارگری استفاده کند.

نگاه ویژه دولت به استان کرمان

وی افزود: برای تشکر از استاندار خوب و موفق شما آمدم و یکی از استان‌هایی که خیلی روی آن حساب باز کرده ایم و می‌تواند در واقع جزو موفقیت‌های دولت آقای پزشکیان هم باشد همین جاست با مدیریت استاندار و زحمات مدیران ولی در کنار آن بحث رسانه و توجه به افکار عمومی اهمیت دارد.

حضرتی گفت: اینکه مسائل و مباحثمان را چگونه به فهم مشترک برسانیم، افراد مختلف نظرات مختلفی دارند و نمی‌توانیم به آنها بگوییم نظر ندهید، ننویسید و نقد نکنید زیرا رسم انقلاب اسلامی، نظام و هیچ کدام از ما نیست ولی چگونه می‌توانیم روی اصول مشترک به یک فهم مشترک برسیم.

وی افزود: قطعا کل ملت ایران در دوران ۱۲ روز جنگ به اضافه روشنفکران و نخبگانش همه به یک فهم مشترک رسیدند و رمز موفقیت همین شد که آمدند و گفتند از تمام مسائل سلیقه‌ای و مصائبی که ما داریم و گله‌ها و نقدهایی که داریم می‌گذریم و در مقابل دشمن ید واحد می‌شویم.

رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: همبستگی اجتماعی یک ستون و کوه قوی در مقابل دشمن شد و یک سنگر محکم و نخ محکم برای همبستگی ملت، چون همه به این نقطه و فهم مشترک رسیدند لذا آنچه مردم یک شهر، یک استان و مردم یک کشور را به یک فهم مشترک برساند آنجا ما موفق شدیم و پیروزی انقلاب اسلامی نیز مرهون همین رسیدن به فهم مشترک است.

وی افزود: بعضی استان‌ها مثل کرمان کارها و پروژه‌ها در دست انجام آنها فراتر از استان است و نقش ملی دارد که لازم است بحث رسانه ای آن در سطح ملی هم تعریف شود ضمن اینکه امیدی برای مردم استان به عنوان یک افتخار، کارکرد عالی و عملکرد درخشان در نظر می‌گیریم در سطح ملی هم بدانند کار انجام می‌شود.

حضرتی تصریح کرد: یکی از ظلم‌های در حق مردم این است که نتوانستیم کارهای بزرگی که انجام شده را خوب، هنرمندانه و با ظرافت به آنها بگوییم لذا در مقابل تبلیغات دشمن که مدام برخی مشکلات و چالش‌ها را برجسته می‌کنند باید کارهای بزرگ در سطح ملی با استفاده از ظرفیت صدا و سیما و سایر رسانه‌ها منعکس شود.