خبرنگاران سرآمدان آگاهی، آرمانخواهی و مطالبه‌گر پاسخ مسئولان هستند

خبرنگاران سرآمدان آگاهی، آرمانخواهی و مطالبه‌گر پاسخ مسئولان هستند
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خبرنگاران سرآمدان آگاهی، آرمانخواهی و مطالبه‌گر پاسخ مسئولان هستند.

به گزارش ایلنا، محسن دهنوی، روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت و از همراهی و نقدهای سازنده آنها قدردانی کرد.

متن پیام تبریک سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح است:

خبرنگاران سرآمدان آگاهی، آرمانخواهی و مطالبه‌گر پاسخ مسئولان هستند. نگاه نقادانه آنها برخاسته از عشق به میهن و مردم و انقلاب‌اسلامی است، پیشران جامعه در مسیری روشن برای فردایی بهتر است.

جامعه خبری ایران اسلامی با تقدیم ۹ شهید در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نشان داد که راه و رسم اهالی رسانه همانند فرماندهان و دانشمندان شهید به سوی پیشرفت، اقتدار و اعتلای ایران اسلامی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام قدردان همراهی خبرنگاران و مستندنگاران متعهد و انعکاس اخبار فعالیت‌ها و نقدهای سازنده خبرنگاران پیرامون عملکرد این نهاد انقلابی است.

در آستانه اربعین حسینی که یادآور عزیمت تاریخ‌ساز پیام‌آور کربلاست، روز خبرنگار را به همه آنانی که از ارزش قلم و تاثیر واژگان خویش با خبر هستند، تبریک می‌گویم.

سید محسن دهنوی

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام

انتهای پیام/
