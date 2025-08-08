خانه



سیاسی



سیاست داخلی ۱۷ / ۰۵ / ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۰:۰۴

پیام سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت روز خبرنگار

سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار در پیامی با اشاره به جایگاه ممتاز خبرنگاران، این روز را به آنها تبریک گفت.