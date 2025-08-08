خبرگزاری کار ایران
پیام سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت روز خبرنگار

پیام سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت روز خبرنگار
کد خبر : 1671400
سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار در پیامی با اشاره به جایگاه ممتاز خبرنگاران، این روز را به آنها تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان به شرح زیر است:

«مقام معظم رهبری در پیام اخیر خود به مناسبت اربعین شهدای اقتدار، بار سنگین حفظ عزت و آبروی کشور و ملت را بر دوش گویندگان و قلم‌زنان ‌قرار دادند که نشان از جایگاه ممتار شما اهالی قلم دارد.

روز خبرنگار بر یکایک شما حافظان عزت و آبروی ایران گرامی باد.»

انتهای پیام/
