پیام سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت روز خبرنگار
سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار در پیامی با اشاره به جایگاه ممتاز خبرنگاران، این روز را به آنها تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان به شرح زیر است:
«مقام معظم رهبری در پیام اخیر خود به مناسبت اربعین شهدای اقتدار، بار سنگین حفظ عزت و آبروی کشور و ملت را بر دوش گویندگان و قلمزنان قرار دادند که نشان از جایگاه ممتار شما اهالی قلم دارد.
روز خبرنگار بر یکایک شما حافظان عزت و آبروی ایران گرامی باد.»