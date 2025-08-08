پیام تبریک رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت روز خبرنگار
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با صدور پیامی ۱۷ مرداد ماه روز خبرنگار را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز خبرنگار را به خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه تبریک گفت.
متن کامل این پیام بدین شرح است:
«۱۷ مرداد، روز خبرنگار، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از جایگاه بلند انسانهای فرهیختهای است که با صداقت، تعهد و مسئولیتپذیری، قلم را در راه روشنگری، آگاهیبخشی و دفاع از حقیقت به کار گرفتهاند.
این روز بهترین زمان برای ارج نهادن به تلاشهای بیوقفه و نقشآفرینی مؤثر خبرنگاران شریف و پرتلاش، بهویژه فعالان رسانهای حوزه حقوقی و قضایی است که همراه با دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور، با نگرشی مسئولانه در مسیر شفافیت، مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عمومی گام برمیدارند.
بیتردید، نقشآفرینی حرفهای و متعهدانه خبرنگاران عزیز در تبیین دستاوردها، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی، سهمی بسزایی در تحقق اهداف نظام نظارتی کشور دارد.
در این روز گرامی، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و تمامی شهدای عرصه اطلاعرسانی، بهویژه شهدای رسانهای جنگ تحمیلی اخیر، بر خود لازم میدانم ایستادگی و مسئولیتپذیری همه خبرنگارانی که در جریان حملات اخیر رژیم غاصب صهیونیستی با شجاعت و صلابت، صدای ملت ایران و مظلومان جهان را به گوش جهانیان رساندند، ارج نهاده و از تلاشهای ارزشمند خبرنگاران متعهد کشورمان صمیمانه قدردانی نمایم.
روز خبرنگار را به همه تلاشگران عرصه آگاهی تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق، سلامت و عزت روزافزونتان را مسئلت مینمایم.
خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور»