پیام تبریک رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت روز خبرنگار

متن کامل این پیام بدین شرح است:

«۱۷ مرداد، روز خبرنگار، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از جایگاه بلند انسان‌های فرهیخته‌ای است که با صداقت، تعهد و مسئولیت‌پذیری، قلم را در راه روشنگری، آگاهی‌بخشی و دفاع از حقیقت به کار گرفته‌اند.

این روز بهترین زمان برای ارج نهادن به تلاش‌های بی‌وقفه و نقش‌آفرینی مؤثر خبرنگاران شریف و پرتلاش، به‌ویژه فعالان رسانه‌ای حوزه حقوقی و قضایی است که همراه با دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور، با نگرشی مسئولانه در مسیر شفافیت، مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عمومی گام برمی‌دارند.

بی‌تردید، نقش‌آفرینی حرفه‌ای و متعهدانه خبرنگاران عزیز در تبیین دستاوردها، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی، سهمی بسزایی در تحقق اهداف نظام نظارتی کشور دارد.

در این روز گرامی، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و تمامی شهدای عرصه اطلاع‌رسانی، به‌ویژه شهدای رسانه‌ای جنگ تحمیلی اخیر، بر خود لازم می‌دانم ایستادگی و مسئولیت‌پذیری همه خبرنگارانی که در جریان حملات اخیر رژیم غاصب صهیونیستی با شجاعت و صلابت، صدای ملت ایران و مظلومان جهان را به گوش جهانیان رساندند، ارج نهاده و از تلاش‌های ارزشمند خبرنگاران متعهد کشورمان صمیمانه قدردانی نمایم.

روز خبرنگار را به همه تلاشگران عرصه آگاهی تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق، سلامت و عزت روزافزون‌تان را مسئلت می‌نمایم.

خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور»