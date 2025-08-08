قوه قضاییه اعلام کرد:
تکذیب هر گونه درگیری در جریان انتقال به زندان اوین
قوه قضاییه اعلام کرد: در پی بازگشت مددجویان به زندان اوین، رسانه موساد و برخی انسان رسانههای وابسته تلاش کردند ادعاهایی را در رابطه با وقوع درگیری در جریان انتقال زندانیان مطرح کنند که این ادعاها صحت ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، با تاکیدات رئیس قوه قضاییه و با اقدامات شبانهروزی و جهادی سازمان زندانها و تلاشهای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، دادستانی تهران و نظارت ستاد حقوق بشر در کمتر از یکماه و نیم کوهی از آوارِ اوین بعد از حمله رژیم صهیونیستی به زندانیان، برداشته و اقامتگاه جدید مددجویان مهیای اسکان شد.
برهمین اساس صبح امروز ۱۷ مردادماه روند بازگشت مددجویان به ندامتگاه اوین آغاز شد و بخشی از مددجویان به اوین بازگشتند.
در پی بازگشت مددجویان به زندان اوین، رسانه موساد و برخی انسان رسانههای وابسته تلاش کردند ادعاهایی را در رابطه با نحوه اتتقال زندانیان به بازداشتگاه اوین مطرح کنند تا شاید بتوانند این بار بمباران تبلیغاتی و روانی علیه زندان اوین را کلید بزنند.
در همین رابطه روابط عمومی اداره کل زندانهای استان تهران با انتشار اطلاعیهای ضمن رد ادعاهای مطرح شده تاکید کرد: انتقال مددجویان به زندان براساس پروتکل های امنیتی (داشتن دستبند زندانیان هنگام انتقال) و با رعایت کامل موازین قانونی و رعایت حقوق افراد انجام شده است.
بنابر گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان تهران، در زمان انتقال زندانیها، عده معدودی (پنج نفر) از مددجویان تلاش داشتند برخلاف موازین و پروتکلهای امنیتی و قانونی عمل کنند و متمایز از همه زندانیان دستبند در هنگام انتقال نداشته باشند که به دلیل اینکه این خواسته غیر قانونی و خلاف استاندارهای حفاظتی بود با ان مخالفت شد که سرانجام با ایستادگی در برایر اجرای قانون بدون هیچ درگیریای این افراد نیز حاضر به رعایت پروتکلهای قانونی شدند و روند انتقال زندانیان به بازداشتگاه اوین در کمال آرامش انجام شد.
در حال حاضر نیز مددجویان در بندهای خود مستقر شدهاند و روند انتقال بخش اول زندانیان پایان یافته است.