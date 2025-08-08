خبرگزاری کار ایران
در جهان امروز، خبرنگار تنها راوی نیست، بلکه نگهبان مرزهای آگاهی و صداقت است

رئیس جبهه اصلاحات گفت: روز خبرنگار، یادآور شأن و منزلت کسانی است که با بهره‌گیری از اندیشه، آگاهی، و وجدان حرفه‌ای، در مسیر پاسداشت آزادی بیان، حق مردم بر دانستن، و تقویت بنیان‌های مردم‌سالاری، بی‌وقفه تلاش می‌کنند. در جهان پرمخاطره امروز، خبرنگار تنها یک راوی نیست، بلکه نگهبان مرزهای آگاهی و صداقت است؛ کسی که با وجود همه دشواری‌ها، چراغ حقیقت را روشن نگه می‌دارد.

به گزارش ایلنا، پیام تبریک رئیس جبهه اصلاحات ایران به مناسبت روز خبرنگار به این شرح است:

به نام آنکه فکرت آموخت به جامعه فرهیخته، متعهد و مسئولیت‌شناس خبرنگاران ایران تاریخ ایران، همواره مزین به نام و یاد کسانی است که روشنگری و آگاهی‌بخشی را رسالت خویش دانسته‌اند؛ از بیهقی تا روزنامه‌نگاران امروز، همگی بر مدار حقیقت، صداقت، و شرافت قلم، نقشی ماندگار در حیات اجتماعی و سیاسی این سرزمین ایفا کرده‌اند.

روز خبرنگار، یادآور شأن و منزلت کسانی است که با بهره‌گیری از اندیشه، آگاهی، و وجدان حرفه‌ای، در مسیر پاسداشت آزادی بیان، حق مردم بر دانستن، و تقویت بنیان‌های مردم‌سالاری، بی‌وقفه تلاش می‌کنند. در جهان پرمخاطره امروز، خبرنگار تنها یک راوی نیست، بلکه نگهبان مرزهای آگاهی و صداقت است؛ کسی که با وجود همه دشواری‌ها، چراغ حقیقت را روشن نگه می‌دارد.

چنان‌که حافظ نیک سروده است: چراغ دل به فروغ دانایی روشن است که این متاع، نه هر جا به دست توان یافت ضمن قدردانی صمیمانه از مجاهدت‌های بی‌وقفه و صادقانه شما در عرصه اطلاع‌رسانی، امید دارم در ادامه این مسیر شریف، استوار، سلامت و موفق باشید. آذر منصوری ۱۷ مرداد ۱۴۰۴

 

 

 

