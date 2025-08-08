در جهان امروز، خبرنگار تنها راوی نیست، بلکه نگهبان مرزهای آگاهی و صداقت است

رئیس جبهه اصلاحات:
رئیس جبهه اصلاحات گفت: روز خبرنگار، یادآور شأن و منزلت کسانی است که با بهرهگیری از اندیشه، آگاهی، و وجدان حرفهای، در مسیر پاسداشت آزادی بیان، حق مردم بر دانستن، و تقویت بنیانهای مردمسالاری، بیوقفه تلاش میکنند. در جهان پرمخاطره امروز، خبرنگار تنها یک راوی نیست، بلکه نگهبان مرزهای آگاهی و صداقت است؛ کسی که با وجود همه دشواریها، چراغ حقیقت را روشن نگه میدارد.
به نام آنکه فکرت آموخت به جامعه فرهیخته، متعهد و مسئولیتشناس خبرنگاران ایران تاریخ ایران، همواره مزین به نام و یاد کسانی است که روشنگری و آگاهیبخشی را رسالت خویش دانستهاند؛ از بیهقی تا روزنامهنگاران امروز، همگی بر مدار حقیقت، صداقت، و شرافت قلم، نقشی ماندگار در حیات اجتماعی و سیاسی این سرزمین ایفا کردهاند.
چنانکه حافظ نیک سروده است: چراغ دل به فروغ دانایی روشن است که این متاع، نه هر جا به دست توان یافت ضمن قدردانی صمیمانه از مجاهدتهای بیوقفه و صادقانه شما در عرصه اطلاعرسانی، امید دارم در ادامه این مسیر شریف، استوار، سلامت و موفق باشید. آذر منصوری ۱۷ مرداد ۱۴۰۴