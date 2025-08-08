از وطن نه با تردید، که با غیرت بنویسید/ از گفتن حقیقت نترسید

به گزارش ایلنا مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وظیفه ماست که امنیت، حرمت و کرامت اهالی رسانه را به‌عنوان یک مسئولیت حاکمیتی پاس بداریم. از خبرنگاران عزیز هم می‌خواهم همان‌طور که از حق مردم در دانستن دفاع می‌کنند، از وطن نه با تردید، که با غیرت بنویسند و از گفتن حقیقت نترسند، حتی اگر سنگین باشد.

