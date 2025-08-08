پیام تبریک امیر واحدی به مناسبت روز خبرنگار
فرمانده نیروی هوایی ارتش فرارسیدن هفدهم مرداد و روز خبرنگار را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن پیام امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش به مناسبت روز خبرنگار به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
۱۷ مرداد، یادآور مجاهدتهای خالصانه و مسئولانه خبرنگاران آزادهای است که با قلم و دوربین خود، پرچم حقیقتگویی و آگاهیبخشی را برافراشته نگه داشتهاند.
بیتردید، نقش خبرنگاران در تبیین واقعیتها، روایت درست و بهموقع از رویدادها و همچنین بازتاب تلاشها و فداکاریهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بهویژه کارکنان مؤمن، انقلابی و متخصص نیروی هوایی ارتش، نقشی بیبدیل و ارزنده است.
خبرنگاران، چشم بینای جامعه و صدای مردم هستند. مسئولیت سنگینی که بر دوش آنان قرار دارد، با دشواریهای فراوان، محدودیتها و گاه خطراتی همراه است، اما روحیه جهادی و احساس وظیفه این عزیزان، ستودنی و شایسته قدردانی است.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و همه شهدای عرصه خبر و رسانه، فرا رسیدن روز خبرنگار را به تمامی تلاشگران این عرصه تبریک و تهنیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، برای همه خبرنگاران کشور، توفیق روزافزون، سلامت و پایداری در مسیر حقطلبی و روشنگری مسئلت دارم.
سرتیپ خلبان حمید واحدی
فرمانده نیروی هوایی ارتش