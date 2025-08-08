خبرگزاری کار ایران
نباید فریب وعده‌های دروغین دشمن را خورد

خطیب جمعه قم با اشاره به اینکه شاخه‌های دروغین زیتون از سوی دشمن و غرب حلال مشکلات نیست، گفت: دولت‌های اسلامی نباید فریب وعده‌ها و توطئه‌های دروغین دشمن را بخورند.

به گزارش ایلنا، آیت الله علیرضا اعرافی، امام جمعه قم با بیان اینکه پیروزی امت اسلام در آینده بسته به آینده جبهه مقاومت در یمن، عراق، لبنان و فلسطین است، گفت: نباید فریب غرب را در وعده‌های دروغین شان را خورد؛ طرح مسائلی مانند خلع سلاح حزب الله، دو کشور شدن فلسطین، آزادی گروگان‌ها همه فریب و وعده‌های دروغین است که ضرورت دارد امت اسلام در برابر این توطئه‌ها هوشیار باشد.

آیت الله اعرافی خطاب به مجلس و دولت لبنان گفت: اگر تیغ را از حزب الله رشید لبنان بگیرید و فریب وعده‌های غرب و ترامپ را بخورید، سرنوشت لبنان هم، چون سوریه خواهد شد و باید بر قدرت حزب الله تکیه کنید.

وی به افتخار آفرینی کشور در جنگ دوازده روزه اشاره کرد و رهبری مقتدر مقام معظم رهبری، آگاهی مردم، علم نیرو‌های مسلح و هم بستگی مردم را رمز پیروزی دانست.

آیت الله اعرافی با گرامی داشت یاد و خاطر شهدای خبرنگار و رسانه به خصوص شهید صارمی روز خبرنگار را به اصحاب رسانه، رسانه ملی، مطبوعات و خبرنگاران صادق و امین تبریک گفت و افزود: در دورانی که اختاپوس باطل و شیطانی رسانه غرب با رسانه‌ استعماری خود اخبار را تحریف، جریان‌های باطل را تقویت و دنیا را برای جنگ، چپاول و غارت محیا کرد، انقلاب اسلامی رسانه جدید را پایه ریزی کرد و تمام معادلات رسانه غرب را در هم کوبید.

وی با اشاره به رشادت‌های شهید صارمی و سحر امامی و خبرنگاران پاک، شجاع و امین که در خدمت ملت و رهایی مردم هستند، گفت: نباید خبرگزاری دل‌های مردم را بلرزاند و مبانی اخلاقی را تضعیف کند بلکه خبرگزاری درست باید در خدمت مردم و در مسیر کاهش رنج مردم، کمال انسانی قدم بر دارد.

امام جمعه قم افزود: در جنگ روایت‌ها این رسانه است که راه رشد و تعالی را نشان می‌دهد و نقد و اعتراض درست را منعکس می‌کند و دستگاه‌های مسئول باید با رسانه درست هم کاری کنند.

آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه مرداد ماه یادآور مشروطه و نهضت ملی نفت است، افزود: در این دو صفحه تاریخی ایران درس‌های بسیاری است که امام خمینی (ره) با نگاه به این درس‌ها انقلاب اسلامی را معماری کرد.

وی با بیان اینکه مشروطه در مسیر تحول و برآمده از بیداری ملت و فریاد بر سر نظام شاهنشاهی بود که با راهنمایی علما و بزرگان دین به دنبال رهایی از ستمکار بود، گفت: این خیزش و نهضت بزرگ دچار مشکلاتی شد چرا که نظریه جامع در آزادی و استقلال کشور نداشت، بیگانگان دخالت کردند، غرب زدگان که فهم درستی از آزادی و اسلام نداشتند خیانت کردند و راه مشردطه را به انحراف کشاندند.

امام جمعه قم افزود: نهضتی که می‌توانست باعث تغییر شود، باعث پراکندگی، اختلاف و دور شدن از مبانی دینی شد و از دل یک نهضت آزادی خواه، پادشاهی منحوسی برآمد که زشت‌ترین پادشاه تاریخ ایران همان پهلوی که وابسته به غرب بود بنا شد.

انتهای پیام/
