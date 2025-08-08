به گزارش ایلنا، آیت الله علیرضا اعرافی، امام جمعه قم با بیان اینکه پیروزی امت اسلام در آینده بسته به آینده جبهه مقاومت در یمن، عراق، لبنان و فلسطین است، گفت: نباید فریب غرب را در وعده‌های دروغین شان را خورد؛ طرح مسائلی مانند خلع سلاح حزب الله، دو کشور شدن فلسطین، آزادی گروگان‌ها همه فریب و وعده‌های دروغین است که ضرورت دارد امت اسلام در برابر این توطئه‌ها هوشیار باشد.

آیت الله اعرافی خطاب به مجلس و دولت لبنان گفت: اگر تیغ را از حزب الله رشید لبنان بگیرید و فریب وعده‌های غرب و ترامپ را بخورید، سرنوشت لبنان هم، چون سوریه خواهد شد و باید بر قدرت حزب الله تکیه کنید.

وی به افتخار آفرینی کشور در جنگ دوازده روزه اشاره کرد و رهبری مقتدر مقام معظم رهبری، آگاهی مردم، علم نیرو‌های مسلح و هم بستگی مردم را رمز پیروزی دانست.

آیت الله اعرافی با گرامی داشت یاد و خاطر شهدای خبرنگار و رسانه به خصوص شهید صارمی روز خبرنگار را به اصحاب رسانه، رسانه ملی، مطبوعات و خبرنگاران صادق و امین تبریک گفت و افزود: در دورانی که اختاپوس باطل و شیطانی رسانه غرب با رسانه‌ استعماری خود اخبار را تحریف، جریان‌های باطل را تقویت و دنیا را برای جنگ، چپاول و غارت محیا کرد، انقلاب اسلامی رسانه جدید را پایه ریزی کرد و تمام معادلات رسانه غرب را در هم کوبید.

وی با اشاره به رشادت‌های شهید صارمی و سحر امامی و خبرنگاران پاک، شجاع و امین که در خدمت ملت و رهایی مردم هستند، گفت: نباید خبرگزاری دل‌های مردم را بلرزاند و مبانی اخلاقی را تضعیف کند بلکه خبرگزاری درست باید در خدمت مردم و در مسیر کاهش رنج مردم، کمال انسانی قدم بر دارد.

امام جمعه قم افزود: در جنگ روایت‌ها این رسانه است که راه رشد و تعالی را نشان می‌دهد و نقد و اعتراض درست را منعکس می‌کند و دستگاه‌های مسئول باید با رسانه درست هم کاری کنند.

آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه مرداد ماه یادآور مشروطه و نهضت ملی نفت است، افزود: در این دو صفحه تاریخی ایران درس‌های بسیاری است که امام خمینی (ره) با نگاه به این درس‌ها انقلاب اسلامی را معماری کرد.

وی با بیان اینکه مشروطه در مسیر تحول و برآمده از بیداری ملت و فریاد بر سر نظام شاهنشاهی بود که با راهنمایی علما و بزرگان دین به دنبال رهایی از ستمکار بود، گفت: این خیزش و نهضت بزرگ دچار مشکلاتی شد چرا که نظریه جامع در آزادی و استقلال کشور نداشت، بیگانگان دخالت کردند، غرب زدگان که فهم درستی از آزادی و اسلام نداشتند خیانت کردند و راه مشردطه را به انحراف کشاندند.

امام جمعه قم افزود: نهضتی که می‌توانست باعث تغییر شود، باعث پراکندگی، اختلاف و دور شدن از مبانی دینی شد و از دل یک نهضت آزادی خواه، پادشاهی منحوسی برآمد که زشت‌ترین پادشاه تاریخ ایران همان پهلوی که وابسته به غرب بود بنا شد.

انتهای پیام/