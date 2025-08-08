به دگزارش ایلنا، عزت الله ضرغامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حالا که به درستی زمان تجدیدنظر در کیفرخواست‌ها رسیده، انتظار می‌رود که ادعای صحیح بسیاری از بزرگان و معتمدان‌نظام و کارشناسان‌حقوقی در مورد بی‌گناهی محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد بررسی و ترتیب اثر داده‌ شود. هر‌چند ۴ سال از عمرش را در زندان گذراند.

محمدرضا رحیمی با حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود و مدت حبسش در دیوان عالی کشور به ۵ سال ۹۱ روز کاهش یافت.

اتهامات معاون اول دولت دهم «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» ، «اخذ رشوه» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» بود.

محمدرضا رحیمی در روز ۲۸ اسفند سال ۹۶، یعنی پس از تحمل سه سال و یک ماه و دو روز -بدون احتساب مرخصی‌هایش- و با استفاده از «نظام آزادی مشروط» از زندان آزاد شده است.

