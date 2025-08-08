خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضرغامی:

ادعای بی‌گناهی معاون اول احمدی نژاد بررسی و ترتیب اثر داده‌ شود

ادعای بی‌گناهی معاون اول احمدی نژاد بررسی و ترتیب اثر داده‌ شود
کد خبر : 1671361
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر پیشین میراث فرهنگی گفت: ادعای صحیح بسیاری از بزرگان و معتمدان‌نظام و کارشناسان‌حقوقی در مورد بی‌گناهی محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژادبررسی و ترتیب اثر داده‌ شود.

به دگزارش ایلنا، عزت الله ضرغامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حالا که به درستی زمان تجدیدنظر در کیفرخواست‌ها رسیده، انتظار می‌رود که ادعای صحیح بسیاری از بزرگان و معتمدان‌نظام و کارشناسان‌حقوقی در مورد بی‌گناهی  محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد بررسی و ترتیب اثر داده‌ شود. هر‌چند ۴ سال از عمرش را در زندان گذراند.

محمدرضا رحیمی با حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود و مدت حبسش در دیوان عالی کشور به ۵ سال ۹۱ روز کاهش یافت.

اتهامات معاون اول دولت دهم «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» ، «اخذ رشوه» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» بود.

محمدرضا رحیمی در روز ۲۸ اسفند سال ۹۶، یعنی پس از تحمل سه سال و یک ماه و دو روز -بدون احتساب مرخصی‌هایش- و با استفاده از «نظام آزادی مشروط» از زندان آزاد شده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور