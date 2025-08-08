به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام ناصری‌نژاد، از روحانیون وظیفه مقیم در فرماندهی آموزش تخصص‌های هوایی شهید خضرایی، به دلیل بروز حادثه‌ای در ایام مرخصی دچار مرگ مغزی شد که با ایثار خانواده این روحانی جوان، اعضای حیاتی بدن وی به بیماران نیازمند اهدا و جان چند انسان دردمند را نجات داد.