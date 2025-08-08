اهدای اعضای بدن روحانی مقیم در فرماندهی آموزش تخصصهای هوایی شهید خضرایی
اعضای بدن حجتالاسلام ناصرینژاد، روحانی وظیفه فرماندهی آموزش تخصصهای هوایی شهید خضرایی، به بیماران نیازمند اهدا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام ناصرینژاد، از روحانیون وظیفه مقیم در فرماندهی آموزش تخصصهای هوایی شهید خضرایی، به دلیل بروز حادثهای در ایام مرخصی دچار مرگ مغزی شد که با ایثار خانواده این روحانی جوان، اعضای حیاتی بدن وی به بیماران نیازمند اهدا و جان چند انسان دردمند را نجات داد.
پیکر این مرحوم، امروز با حضور خانواده، دوستان، همرزمان، و مردم قدرشناس در شهر نیشابور تشییع و به خاک سپرده شد.