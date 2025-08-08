پیام مرکز رسانه قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار
مرکز رسانه قوه قضاییه به مناسبت ۱۷ مرداد ماه روز خبرنگار پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
خبرنگاران و اصحاب رسانه، وجدانهای بیدار جامعه و راویان دغدغههای مردماند؛ آنها مؤذنین صلاح و درستی هستند و با دغدغهمندی و رفتار مسئولانه اجازه نمیدهند منافع مردم و کشور به مخاطره افتد.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره کلیهی شهدای رسانه و قلم بویژه شهدایی از اصحاب رسانه که در جنگ تحمیلی اخیر به فیض شهادت نائل آمدند، روز ۱۷ مرداد را به کلیهی خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریک و تهنیت میگوییم و از خداوند متعال، توفیقات روزافزون آنها را در زندگی حرفهای و شخصیشان مسئلت داریم.
مرکز رسانه قوه قضاییه از همه شما خبرنگاران گرانقدر در کلیهی رسانههای گروهی و رسمی و همچنین انسانرسانهها درخواست دارد که دست یاری، همکاری و همدلی عدلیه را بفشارید و جایگاه مشاورت رسانهای دستگاه قضا را پذیرا باشید و به ما در ایفای هر چه بهتر و جامعتر مسئولیتهای خطیرمان بویژه در حوزه آگاهیبخشی حقوقی و قضایی و صیانت از حقوق عامه در جمیع شئون یاری رسانید.
در دوره جدید مدیریت مرکز رسانه قوه قضاییه با استفاده از تجربیات موفق گذشته و بر اساس تکالیف معین از سوی ریاست دستگاه قضا، ان شا الله تحولاتی رو به جلو در نوع تعامل با خبرنگاران و اصحاب رسانه ایجاد خواهد شد.