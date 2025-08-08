پیام مرکز رسانه قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خبرنگاران و اصحاب رسانه، وجدان‌های بیدار جامعه و راویان دغدغه‌های مردم‌اند؛ آنها مؤذنین صلاح و درستی هستند و با دغدغه‌مندی و رفتار مسئولانه اجازه نمی‌دهند منافع مردم و کشور به مخاطره افتد.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره کلیه‌ی شهدای رسانه و قلم بویژه شهدایی از اصحاب رسانه که در جنگ تحمیلی اخیر به فیض شهادت نائل آمدند، روز ۱۷ مرداد را به کلیه‌ی خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریک و تهنیت می‌گوییم و از خداوند متعال، توفیقات روزافزون آنها را در زندگی حرفه‌ای و شخصی‌شان مسئلت داریم.

مرکز رسانه قوه قضاییه از همه شما خبرنگاران گرانقدر در کلیه‌ی رسانه‌های گروهی و رسمی و همچنین انسان‌رسانه‌ها درخواست دارد که دست یاری، همکاری و همدلی عدلیه را بفشارید و جایگاه مشاورت رسانه‌ای دستگاه قضا را پذیرا باشید و به ما در ایفای هر چه بهتر و جامع‌تر مسئولیت‌های خطیرمان بویژه در حوزه آگاهی‌بخشی حقوقی و قضایی و صیانت از حقوق عامه در جمیع شئون یاری رسانید.

در دوره جدید مدیریت مرکز رسانه قوه قضاییه با استفاده از تجربیات موفق گذشته و بر اساس تکالیف معین از سوی ریاست دستگاه قضا، ان شا الله تحولاتی رو به جلو در نوع تعامل با خبرنگاران و اصحاب رسانه ایجاد خواهد شد.