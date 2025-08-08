دادستان اردبیل:
در مطالبهگری نباید با دشمن مخرج مشترک داشت
دادستان اردبیل با بیان اینکه سوءاستفاده از موقعیت برای منافع شخصی ممنوع است، گفت: در مطالبهگری نباید با دشمن مخرج مشترک داشت
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، جلال آفاقی دادستان مرکز استان اردبیل در دیدار جمعی از مطالبهگران و گروههای جهادی، مطالبهگری را از ارکان احساس مسئولیت اجتماعی دانست و اظهار کرد: آرمانخواهی، عدالتطلبی و مطالبهگری از اصول انقلاب اسلامی است و پرچم آن نباید زمین گذاشته شود.
وی با تاکید بر اصول مطالبهگری، ادامه داد: به بهانه مطالبهگری، تخریب، پرخاش، بدگویی یا اهانتها قابل قبول نیست و نباید در پوشش آن، توجیه شود.
دادستان اردبیل با بیان اینکه نقشه دشمن سوءاستفاده از مطالبات مردمی است، اظهار کرد: در مطالبهگریها باید مراقب بود تا دشمن نتواند از مطالبههای بحق سوءاستفاده کند.
آفاقی افزود: هم در صورتبندی مسئله و هم در راهحلی که ارائه میشود نباید با دشمن وجه مشترک و مخرج مشترک پیدا شود.
وی در پاسخ به سوال یکی از مطالبهگران درخصوص سوءاستفاده از حرفه خبرنگاری برای سود و منافع شخصی به ویژه در فضای مجازی، گفت: سوءاستفاده احتمالی از قدرت در جهت اهواء شخصی، گروهی، فساد و .. و همچنین عدم استفاده از قدرت مانند تنبلی، سستی، معطل کردن و تضییع آن دو بعد آسیب قدرت در بخشهای مختلف است که همواره باید مدنظر قرار گیرد.
آفاقی دادستان مرکز استان اردبیل با مجرمانه خواندن عمل بهرهبرداری نادرست از جایگاه، قدرت یا اختیارات شغل و حرفه برای منافع شخصی یا گروهی تصریح کرد: سوءاستفاده از موقعیت در حوزه رسانه برای کسب منافع شخصی نیز از جمله آفتهای مهلکی است که ضمن خدشهدار نمودن حیثیت خبرنگاری و عواقب اخروی و دنیوی آن، میتواند تعقیب قانونی را درپی داشته باشد.
آفاقی در ادامه به فعالیت دبیرخانه دائمی کمیته امنیت روانی استان در دادستانی اشاره کرد و افزود: موضوع رصد و مقابله با سوءاستفاده از موقعیت برای منافع شخصی بهعنوان یکی از مصادیق ایجاد ناامنی روانی در جامعه و تضییع حقوق عامه در دستور کار دادستانی است.
وی ادامه داد: هرگونه سوءاستفاده از موقعیت اعم از شغلی یا اجتماعی و نظایر آن برای مقاصد شخصی و بهرهبرداری غیرقانونی و نادرست از موقعیت، قدرت یا اختیارات برای کسب سود و منفعت فردی یا گروهی ممنوع است و در صورت احراز برخورد میشود.
این مقام قضایی از عموم مردم شریف استان اردبیل خواست؛ هرگونه اطلاعات و مستندات خود در اینخصوص را به دادستانی استان از طریق مراجعه حضوری یا مجرای ارتباطی در پیامرسان ایتا به نشانی: @dadsaraard اعلام نمایند.