اعزام بالگرد ارتش برای مهار آتش در فارس

به گزارش ابلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، گفت: آتش‌سوزی در منطقه پسکوهک شهرستان شیراز روز پنج شنبه ۱۶ مرداد گزارش شد که در پی آن، بیش از ۶۰ نیروی امدادی شامل نیروهای مردمی، محیط‌ زیست، منابع طبیعی، هلال احمر و آتش‌نشانی به منطقه اعزام شدند.