خبرگزاری کار ایران
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد:

اعزام بالگرد ارتش برای مهار آتش در فارس

اعزام بالگرد ارتش برای مهار آتش در فارس
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در پی دو فقره آتش‌سوزی در منطقه پسکوهک شهرستان شیراز در استان فارس یک فروند بالگرد از هوانیروز ارتش به منظور هلی‌برن نیروها به محل حادثه اعزام شد.

به گزارش ابلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، گفت: آتش‌سوزی در منطقه پسکوهک شهرستان شیراز  روز پنج شنبه ۱۶ مرداد گزارش شد که در پی آن، بیش از ۶۰ نیروی امدادی شامل نیروهای مردمی، محیط‌ زیست، منابع طبیعی، هلال احمر و آتش‌نشانی به منطقه اعزام شدند.

ظفری با بیان اینکه سازمان مدیریت بحران کشور با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به اعزام بالگرد اقدام کرده است، تصریح کرد: یک فروند بالگرد از هوانیروز ارتش به منظور هلی‌برن نیروها و پشتیبانی هوایی به محل حادثه اعزام شد.

 

