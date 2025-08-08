مردم و مسئولان باید در برابر این وضعیت آب به درگاه خدا استغفار کنند

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران به نعمت الهی آب اشاره کرد و آن را یکی از جلوه‌های رحمت و کرامت پروردگار دانست.

وی با بیان اینکه بارش باران و نزول آب از آسمان، نمادی از عنایت مستقیم خداوند به بندگان است، تأکید کرد: همان‌طور که در آیات الهی آمده، بارش باران همچون نزول وحی است که قطره‌قطره بر جان انسان‌ها فرود می‌آید و نشانه‌ای از لطف و مهر حضرت حق است. آب، نمادی از طهارت، قداست، و جلوه‌ای از ملکوت و بهشت است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تأثیر باران بر زمین‌های خشک و مرده، اظهار داشت: وقتی باران بر زمین‌های افسرده نازل می‌شود، آنها به هیجان می‌آیند، زنده می‌شوند و این یکی از نشانه‌های قدرت و اعجاز الهی است. خداوند از خاک و آب، با درخشش نور خورشید، انواع و اقسام روییدنی‌ها را پدید می‌آورد که همگی با یک آب و بر یک خاک رشد می‌کنند.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری ادامه داد: این تنوع حیرت‌انگیز و گستردگی نعمت‌ها نشان‌دهنده گستردگی سفره کرامت خداوند است. خداوند خود را ساقی بندگان معرفی می‌کند؛ اوست که سیراب می‌سازد و آب گوارا را در اختیار انسان‌ها قرار می‌دهد.

وی با استناد به آموزه‌های دینی تصریح کرد: این آبی که می‌نوشیم و از آن بهره‌مند می‌شویم، نه تنها مایه حیات انسان و حیوان است، بلکه ابزار طهارت و پاکی نیز هست. خداوند آب را پاک و پاک‌کننده قرار داده است؛ نعمتی که هم موجب زنده‌شدن زمین است و هم طهارت روح و جسم انسان.

خطیب جمعه تهران در ادامه با تأکید بر لزوم توجه به این نعمت الهی گفت: سخن گفتن درباره نعمت عظیم آب بسیار است و ما باید با شکرگزاری و درک این موهبت بزرگ الهی، قدر آن را بدانیم.

حجت‌الاسلام‌حاج‌علی‌اکبری، خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده منابع آبی کشور و نابسامانی‌های محیط زیستی، نسبت به بی‌توجهی عمومی و سوء مدیریت در قبال نعمت الهی آب هشدار داد.

وی با بیان اینکه اسراف و بی‌حرمتی نسبت به آب یکی از مصادیق بارز ظلم به نعمت‌های الهی است، گفت: متأسفانه انسان امروز، به‌ویژه نظام‌های استکباری، با دست‌اندازی‌های گسترده به طبیعت و بهره‌برداری بی‌رحمانه از منابع زمین، توازن زیستی را از بین برده‌اند. زمین دیگر آرام نیست؛ از گرمایش گرفته تا خشکی تالاب‌ها و رودها، همه نشان از فریاد خاموش طبیعت دارد.

خطیب جمعه تهران با اشاره به تجربه‌های داخلی، خاطرنشان کرد: صدای ناله زمین را می‌توان از هامون و هیرمند، از زاینده‌رود و از ماهورهای خشک خوزستان شنید. این فریادها نتیجه سوء مدیریت، برداشت‌های بی‌رویه از منابع زیرزمینی، شیوه‌های غلط آبیاری، صنایع پرمصرف، و سبک زندگی نامناسب مصرفی است.

وی تصریح کرد: هم مردم، هم مسئولان، هم سیاست‌گذاران باید در برابر این وضعیت به درگاه خداوند استغفار کنند. باید تقوای الهی را در قبال نعمت آب رعایت کرد. فرهنگ عمومی ما باید اصلاح شود؛ الگوی کشت، شیوه‌های آبیاری، و طراحی صنایع باید بر مبنای ملاحظات محیط‌زیستی بازبینی شود. همچنین باید با پدیده‌هایی مانند مرتع‌خواری و کوه‌خواری برخورد جدی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری با تأکید بر ضرورت بازگشت به سنت‌های معنوی در مواجهه با بحران‌ها گفت: در کنار همه تدابیر و اقدامات، باید به دعا و استغاثه نیز بازگردیم. دعا ستون زندگی مؤمن است و سنت نماز باران در سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام جایگاهی رفیع دارد. چرا این سنت پربرکت را فراموش کرده‌ایم؟

وی در ادامه از دعای نوزدهم صحیفه سجادیه به عنوان دعایی ویژه برای طلب باران یاد کرد و گفت: این دعا یکی از گوهرهای ناب ادعیه اهل‌بیت است؛ سرشار از معارف، لطافت، و زیبایی. چه خوب است در ایام اربعین و دهه پایانی صفر، در مساجد، مصلاها و خلوت‌های خود، با این دعا به پیشگاه خداوند تضرع کنیم و آب طلب کنیم.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری، در ادامه با اشاره به دعای نوزدهم صحیفه سجادیه، از محتوای پرمعنای این دعا درخصوص طلب برکت از آسمان و زمین سخن گفت و اظهار داشت: این دعا حدود یک تا دو صفحه از متن صحیفه را در بر می‌گیرد و توصیه می‌شود همه عزیزان به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی با اشاره به جمله پایانی این دعا افزود: در پایان این دعا آمده است: «اللهم صل علی محمد و آل محمد و نا من برکات السماوات و الارض»، که از آن برداشت می‌شود خداوند در صورت ایمان و تقوا، برکات خود را از آسمان و زمین برای بندگان نازل می‌فرماید. این مضمون همانند آیه‌ای از قرآن است که در ابتدای خطبه قرائت شد و درباره نزول برکات بر اهل ایمان سخن می‌گوید.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: برکت باران، از مصادیق لطف الهی است، اما در برخی موارد ممکن است باران مظهر خشم خداوند شود؛ چنانکه سیلاب‌ها و حوادث ناگوار را به دنبال داشته باشد. در دعای مذکور نیز به این ابعاد به زیبایی اشاره شده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ایام اربعین حسینی، موضوع آب و عطش را یادآور شد و گفت: هرگاه از کربلا سخن به میان می‌آید، موضوع آب و عطش نیز مطرح می‌شود. اهل بیت پیامبر در کربلا در محاصره آب قرار گرفتند و با عطشی جان‌فرسا روبرو شدند.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با ذکر نمونه‌هایی از عطش اهل‌بیت علیهم‌السلام در کربلا گفت: آیا از عطش کودکان برایتان بگویم؟ آیا از عطش علی‌اصغر علیه‌السلام بگویم؟ فرموده‌اند همچون ماهی که از آب بیرون افتاده باشد، لب‌هایش را باز و بسته می‌کرد. یا عطش علی‌اکبر علیه‌السلام، زمانی که گفت: عطش توانم را گرفته و نمی‌توانم کار خود را ادامه دهم.

وی ادامه داد: عباس علیه‌السلام، ساقی کربلا، زمانی که به آب رسید، به یاد لب‌های تشنه امام حسین علیه‌السلام افتاد و آب را بر روی آب ریخت. خود اباعبدالله الحسین علیه‌السلام نیز در اوج عطش به میدان رفت. اهل معرفت گفته‌اند اگر عطش امام حسین علیه‌السلام را بر جماعتی تقسیم کنید، همگی هلاک می‌شوند.

خطیب جمعه تهران افزود: امام سجاد علیه‌السلام پس از دفن پیکر مطهر امام حسین علیه‌السلام، با انگشت خود بر خاک قبر نوشت: «هذا قبر الحسین بن علی»، و سه‌بار فرمود: «صلی‌الله علیک یا اباعبدالله».

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری در ادامه، با تقدیر از حجت‌الاسلام صدیقی به دلیل سال‌ها خدمت در سنگر نماز جمعه تهران، از نقش معنوی و انقلابی وی در خطبه‌ها و دفاع از نظام اسلامی تجلیل کرد و برای او از خداوند متعال طلب توفیق روزافزون کرد.

وی همچنین با اشاره به روز خبرنگار که همزمان با سالروز شهادت شهید صارمی نامگذاری شده است، اظهار داشت: خبرنگاری یک شغل صرف نیست، بلکه رسالتی حساس، پیش‌برنده و بسیار سازنده است؛ رسالتی که اگر درست انجام نشود، می‌تواند بسیار خطرناک و ویرانگر باشد.

خطیب جمعه تهران از خبرنگاران به‌ویژه خبرنگارانی که هر هفته نماز جمعه را در سراسر کشور پوشش می‌دهند، قدردانی کرد و یاد شهدای خبرنگار به‌ویژه شهدای رسانه‌ای فلسطین و غزه را گرامی داشت و برای آنان علو درجات آرزو کرد.

وی همچنین با اشاره به روز شهدای مدافع حرم (هجدهم مرداد)، پدیده مدافعان حرم را یک رویداد عادی ندانست و آن را "ماجرایی شگفت‌انگیز و تاریخی" توصیف کرد و گفت: این شهدا با ایمان، بصیرت و شجاعتی مثال‌زدنی، در حالی‌که بسیاری از آنان تازه ازدواج کرده و فرزند خردسال داشتند، داوطلبانه راهی میدان نبرد شدند تا از حرم اهل بیت و همچنین از جمهوری اسلامی ایران دفاع کنند.

وی با تجلیل از مقام شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: جریان مدافعان حرم با نام حاج قاسم شناخته می‌شود و این شهدا را «بچه‌های حاج قاسم» می‌نامیدیم. امیدواریم شهید سلیمانی با اولیای الهی و حضرت اباعبدالله الحسین محشور شود و ما نیز از شفاعت آن‌ها بهره‌مند شویم.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری در ادامه به فضای معنوی حاکم بر جامعه در آستانه اربعین حسینی اشاره کرد و افزود: اربعین، یک رستاخیز حسینی است؛ جاذبه مغناطیسی‌ای که دل‌های عاشقان را از سراسر جهان به کربلا می‌کشاند. این بزرگترین تجمع دینی جهان است که مشابه و نظیری در هیچ‌کجای دنیا ندارد.

وی با بیان اینکه "اربعین، زیست‌بوم فرهنگی متعالی و الگویی از زندگی اجتماعی بهشتی است"، تصریح کرد: این حماسه، جلوه‌ای دیگر از اعجاز نهضت حسینی است که با مجاهدت حضرت زینب کبری و امام سجاد و دیگر اهل بیت بنیان گذاشته شد. امروز جوانان ما با حضور در این سفر، بهره‌های عظیم معنوی می‌برند و این تجربه می‌تواند پایه‌ای برای جامعه‌پردازی باشد.

خطیب جمعه تهران گفت: اربعین، علاوه بر ابعاد معنوی و فرهنگی، یک حماسه سیاسی نیز هست؛ جلوه‌ای از قدرت، امنیت و بازدارندگی در برابر دشمنان و جبهه‌ای بزرگ علیه ظلم و استکبار. این حرکت عظیم، پیشرانی به سوی تمدن نوین اسلامی است و جلوه‌ای باشکوه از حرکت جهانی عاشورایی در عصر حاضر به شمار می‌آید.

وی در ادامه خطبه‌های این هفته با اشاره به نهضت حسینی، تأکید کرد که اهل بیت علیهم‌السلام پس از قیام عاشورا، در تکمیل راه اباعبدالله الحسین، حماسه‌ای بزرگ خلق کردند که الهام‌بخش همه نهضت‌ها و قیام‌های عدالت‌خواهانه در طول تاریخ شده است.

حاج علی اکبری اظهار داشت: این، پیروزی خون بود و پیروزی زینب کبری در جهاد تبیین؛ حماسه‌ای که مسیر آینده تاریخ را تغییر داد و در جنگ نرم نیز دست برتر را برای اهل حق رقم زد.

خطیب جمعه تهران همچنین با اشاره به حال‌وهوای خاص اربعین امسال گفت: پیش‌قراول حرکت بزرگ اربعین، شهدای تازه‌تشییع‌شده مقاومت هستند؛ از شهید نصرالله بزرگ و یارانش در حزب‌الله تا شهدای اقتدار در دفاع مقدس اخیر. این شهدا همراه گام‌هایی هستند که عاشقانه به‌سوی کربلا می‌روند.

وی با تمجید از راهپیمایی عظیم جاماندگان اربعین در ایران گفت: در کنار اجتماع میلیونی کربلا، در داخل کشور نیز مراسم باشکوه جاماندگان اربعین برگزار می‌شود که با صفا، صمیمیت، و شور حسینی همراه است.

حجت‌السلام حاج علی‌اکبری از ملت عراق، دولت، مرجعیت عالی، و نیروهای مردمی حشد شعبی به‌دلیل میزبانی شایسته از زائران اباعبدالله الحسین تقدیر کرد و برای آنان آرزوی توفیق روزافزون نمود.

خطیب نماز جمعه تهران بخش پایانی خطبه را به تحلیل وقایع اخیر در کشور اختصاص داد و با اشاره به "دفاع مقدس اخیر" گفت: در این نبرد ترکیبی، دشمنان با بهره‌گیری از جنگ روانی، فشار اقتصادی، تحریم‌ها، عملیات سایبری و تهاجم رسانه‌ای، با هدف فروپاشی ایران وارد میدان شدند. آنان به خیال خام خود، تصور می‌کردند می‌توانند ظرف چند روز نظام را تسلیم و ملت ایران را به زانو درآورند.

وی تصریح کرد: این جنگ همه‌جانبه با حمایت کشورهای غربی و برخی دولت‌های منطقه، و با استفاده از ابزارهای پیچیده اطلاعاتی و تکنولوژی‌های هوشمند طراحی شده بود، اما ملت ایران در دو جبهه پاسخ کوبنده داد.

حجت‌السلام حاج علی‌اکبری گفت: خط اول، خروش سامانه‌های پدافندی و تهاجمی بومی بود که با دستان جوانان مؤمن و شهادت‌طلب کشور، روزگار دشمن را سیاه کرد. خط دوم، تجلی وحدت ملی بود؛ شکل‌گیری هویتی یکپارچه، منسجم و متحد در سطح ۹۰ میلیون ایرانی که جلوه‌ای بدیع از ترکیب هویت ملی و انقلابی را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه این انسجام و اتحاد، مهم‌ترین دستاورد این دفاع مقدس ۱۲روزه است، گفت: این فتح‌الفتوح از نظر راهبردی، حتی مهم‌تر و اثرگذارتر از پاسخ نظامی بود. وحدت ملی رمز بازدارندگی و امنیت‌آفرینی در برابر دشمنان است.

خطیب جمعه تهران در ادامه گفت: این همدلی و هماهنگی در سراسر کشور، جلوه‌ای از یک معجزه الهی بود؛ امری که جز با عنایت پروردگار ممکن نمی‌شد. ملت ایران نشان داد که در برابر هر هجمه‌ای، با ایمان، حکمت و شجاعت ایستادگی خواهد کرد.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری، در ادامه خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به اهمیت وحدت ملی، آن را بزرگ‌ترین سرمایه و عامل قدرت ملت ایران دانست و تأکید کرد که این نعمت بزرگ، با عنایت الهی و خون شهیدان به دست آمده و باید با تمام توان از آن محافظت کرد.

وی با بیان اینکه دشمن امروز تمرکز خود را بر ضربه زدن به وحدت ملی ایران گذاشته، گفت: دشمن در میدان جنگ سخت متوقف شده، اما در عرصه جنگ نرم با تمام امکانات و ظرفیت‌ها حضور فعال دارد. هدف اصلی او ایجاد تفرقه، دشمنی، کینه و دوقطبی‌سازی در جامعه ایران است.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به پیام مهم رهبر معظم انقلاب در چهلم شهدای اقتدار، افزود: معظم‌له هفت تکلیف راهبردی را برای شرایط کنونی کشور تعیین کردند که اولین آن حفظ اتحاد ملی بود. این وظیفه‌ای است که متوجه تک‌تک مردم ایران است و همه باید به‌طور فردی و جمعی برای حراست از این نعمت عظیم تلاش کنیم.

وی تأکید کرد: ما وارد مرحله‌ای جدید و حساس شده‌ایم و نباید با نگاه عادی به آن برخورد کنیم. شناخت دقیق ترفندهای دشمن، ارتقای آگاهی عمومی، مراقبت از گسل‌های قومی، مذهبی، سیاسی و نسلی، و پرهیز از افتادن در دام شایعه‌سازان، از جمله وظایف مهم ماست.

خطیب جمعه تهران همچنین نسبت به دوقطبی‌سازی‌های خطرناک در جامعه هشدار داد و گفت: برخی سعی می‌کنند میان معیشت و مقاومت، مذاکره و ایستادگی، ملت و امت، دوقطبی ایجاد کنند. این روش دشمن برای تکه‌تکه کردن جامعه است. باید با شرح صدر، بردباری، تقوای زبانی و قلمی، و پاکسازی دل‌ها از کینه‌ها در مقابل این توطئه بایستیم.

وی خطاب به گروه‌های سیاسی مختلف اظهار داشت: همه جریان‌ها، چه اصولگرا، چه اصلاح‌طلب و دیگر عناوین، باید مراقب باشند عناصر بداخلاق و تفرقه‌افکن را منزوی کنند و نگذارند فضاهای حاصل از خون شهدا آسیب ببیند. باید به شهدا بازگردیم و یاد آن‌ها را زنده نگه داریم، چرا که وحدت‌آفرین و هویت‌بخش است.

وی با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی درون‌زا و مردم‌محور در جامعه افزود: مسئولان نیز باید قدر این وحدت را بدانند، بیش از گذشته با مردم ارتباط بگیرند، به آن‌ها احترام بگذارند، خدمت مجاهدانه ارائه کنند و عدالت را در دستور کار قرار دهند. این منش، خود وحدت‌آفرین است.

خطیب جمعه تهران در ادامه با اشاره به نقش نمازهای جمعه در تقویت وحدت گفت: نماز جمعه همواره چشمه‌ای جوشان از هویت ایمانی و مرکز وحدت دل‌های مؤمنین بوده و ائمه جمعه، جماعت، مساجد و نهادهای دینی باید بیش از گذشته برای حفظ و تقویت وحدت تلاش کنند.

وی وعده داد در خطبه‌ای دیگر به‌طور مفصل درباره نقش مسجد در تحکیم این هویت سخن خواهد گفت.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به فاجعه انسانی در غزه، از سکوت برخی دولت‌ها و علمای مدعی اسلام در برابر جنایات رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد و گفت: آنچه امروز در غزه می‌گذرد، قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. با کمال تأسف، در برابر جنایات آشکار این رژیم، سکوتی مرگبار حاکم است؛ به‌ویژه از سوی کشورهایی که ادعای اسلام دارند.

وی افزود: اگر فقط ملت‌های مسلمان کشورهای اطراف رژیم صهیونیستی، همچون مصر و اردن، حرکتی انجام دهند، می‌توانند ملت مظلوم فلسطین را نجات دهند. اما این سکوت، جای تأسف عمیق دارد و باید از خطبه‌های نمازهای جمعه و منابر اسلامی، فریاد مظلومیت فلسطین به گوش جهان برسد.

انتهای پیام/