پزشکیان در پیامی به مناسبت روز خبرنگار؛
خبرنگار، فرمانده خط مقدم دفاع از حقیقت است
رئیس جمهور با بیان اینکه وطن ما امروز بیش از هر زمان، به «صراحت صادقانه»، «پایداری عزتمندانه» و «دفاع بیتزلزل» نیاز دارد، گفت: دفاع از ایران فقط در میدان جنگ نیست؛ گاهی در یک تیتر درست، یک گزارش دقیق یا ایستادن در برابر تحریف و ناامیدسازی هم معنا پیدا میکند. بهعنوان رئیس جمهور، با افتخار روز خبرنگار را به همه مجاهدان عرصه خبر، گزارش، تحلیل و روایت تبریک میگویم.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، با تبریک این مناسبت به همه فعالان عرصه خبر تصریح کرد: روز خبرنگار فقط یک تاریخ در تقویم نیست. فرصتی است برای تأمل دوباره در جایگاه بیبدیل رسانهها؛ در بیان درست واقعیتها، در ساختن اعتماد عمومی، در پیوند دادن دلهای مردم و ایستادن در برابر تحریف و دروغ. این روز یادآور همه کسانی است که وسط میدانهای پرآشوب و میان غبار روایتهای مغشوش، پرچم شرف، استقلال و آگاهی را زمین نگذاشتند؛ خبرنگار، فرمانده خط مقدم دفاع از حقیقت است.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
نام و یاد شهید محمود صارمی و همه شهدای عزیز عرصه قلم، آگاهی و روشنگری را در روز خبرنگار گرامی میدارم؛ روزی که یادآور فداکاری کسانی است که جانشان را برای گفتن حقیقت و نگهداشتن چراغ آگاهی مردم تقدیم کردند.
در کنار این عزیزان، یاد همه خبرنگاران شهیدی را که در راه دفاع از میهن و در روایت حملات رژیم صهیونیستی به ایران عزیز و شهروندانش، جانشان را در راه حقیقت گذاشتند، پاس میدارم. آنان که در خط مقدم روایت ایستادند و با قلم و تصویرشان، تاریخ مقاومت این ملت را ثبت کردند.
روز خبرنگار فقط یک تاریخ در تقویم نیست. فرصتی است برای تأمل دوباره در جایگاه بیبدیل رسانهها؛ در بیان درست واقعیتها، در ساختن اعتماد عمومی، در پیوند دادن دلهای مردم و ایستادن در برابر تحریف و دروغ. این روز یادآور همه کسانی است که وسط میدانهای پرآشوب و میان غبار روایتهای مغشوش، پرچم شرف، استقلال و آگاهی را زمین نگذاشتند.
امروز که دنیا گرفتار آشوب معنا و جنگ روایتهاست و حقیقت گاهی قبل از کشف، جعل میشود؛ خبرنگار، فرمانده خط مقدم دفاع از حقیقت است. در همان روزهایی که ملت ایران در 12 روز نبرد پرمخاطره با رژیمی کودککش و قانونگریز و حامیانش، شکوه اقتدارش را نشان داد، این خبرنگاران بودند که روایت مقاومت را زنده نگه داشتند؛ از شهدای وطن نوشتند و مظلومیت ایران را به گوش جهانیان رساندند.
لازم میدانم از همه کسانی که حقیقت جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران را در رسانههای خود منتشر کردند و صدای مردم ایران را به گوش مردم شنوای جهان رساندند، صمیمانه تشکر کنم. چنانکه هرگز نمیتوان شهامت و دلیری خبرنگارانی را که راویان صادق جنایات شوم و نسلکشی رژیم صهیونی در غزه مظلوم بودند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند، از یاد برد.
وطن ما امروز بیش از هر زمان، به «صراحت صادقانه»، «پایداری عزتمندانه» و «دفاع بیتزلزل» نیاز دارد. دفاع از ایران فقط در میدان جنگ نیست؛ گاهی در یک تیتر درست، یک گزارش دقیق یا ایستادن در برابر تحریف و ناامیدسازی هم معنا پیدا میکند.
بهعنوان رئیس جمهور، با افتخار روز خبرنگار را به همه مجاهدان عرصه خبر، گزارش، تحلیل و روایت تبریک میگویم. وظیفه ما این است که امنیت، حرمت، کرامت و معیشت خبرنگار را نه در حد شعار، که در عمل و بهعنوان یک مسئولیت حاکمیتی پاس بداریم.
از خبرنگاران عزیز میخواهم همانطور که از حق مردم در دانستن دفاع میکنند، از حقیقت ایران هم دفاع کنند. ایران را با همه زخمها و شکوههایش روایت کنند. از وطن نه با تردید، که با غیرت بنویسند و از گفتن حقیقت نترسند، حتی اگر سنگین باشد.
به قلمهای بیدار، به دوربینهای حقیقتجو، به نگاههای بیهراس و به دلهای دردمند اهالی رسانه درود میفرستم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران