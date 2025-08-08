آغاز روند بازگشت مددجویان به زندان اوین در کمتر از یک ماه و نیم
پس از گذشت حدود ۴۵ روز از دوم تیر ۱۴۰۴، زمانی که زندان اوین هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت، روند بازگشت زندانیان به این زندان آغاز شده است.
به گزارش ایلنا مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: روز دوشنبه دوم تیر ماه ۱۴۰۴ بود که رژیم صهیونیستی در یک جنایت آشکار و در اقدامی خلاف قوانین بین المللی با پرتابههایی زندان اوین را مورد اصابت قرار داد.
پس از این حمله جنایتکارانه بود که با حضور همه نیروها و تجمیع امکانات وضعیت زندان تحت کنترل قرار گرفت.
بلافاصله پس از این حمله وحشیانه به زندان اوین، مقامات قضایی تدابیر لازم را در جهت صیانت از سلامتی و امنیت زندانیان به کار گرفتند و به فوریت اقدام لازم جهت ارتباط زندانیان با خانوادهها و رفع نگرانی آنها انجام شد و زندانیان این زندان به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.
روز بعد از این حادثه حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای، با حضور در یکی از بیمارستانهای تهران، از مجروحان و مصدومان جنایات رژیم صهیونی علیه ندامتگاه اوین، عیادت و دستورات لازم برای درمان و رسیدگی به وضعیت ممدجویان این زندان صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد: مقامات ذیصلاح از جمله معاون اول قوه قضاییه و رئیس سازمان زندانها، تدابیر و تمهیدات مقتضی را برای بازسازی هر چه سریعتر بخشهای آسیبدیده زندان اوین اتخاذ کنند و شرایطی را فراهم آورند که در اسرع وقت، زندانیان منتقل شده از این زندان، به ندامتگاه مزبور بازگردند.
امروز جمعه ۱۷ مردادماه با اقدامات شبانه روزی و جهادی سازمان زندانها و تلاشهای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و نظارت ستاد حقوق بشر در کمتر از یکماه و نیم کوهی از آوارِ اوین برداشته و اقامتگاه جدید مددجویان مهیای اسکان شد.