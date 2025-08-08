خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز روند بازگشت مددجویان به زندان اوین در کمتر از یک ماه و نیم

آغاز روند بازگشت مددجویان به زندان اوین در کمتر از یک ماه و نیم
کد خبر : 1671306
لینک کوتاه کپی شد.

پس از گذشت حدود ۴۵ روز از دوم تیر ۱۴۰۴، زمانی که زندان اوین هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت، روند بازگشت زندانیان به این زندان آغاز شده است.

به گزارش ایلنا مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: روز دوشنبه دوم تیر ماه ۱۴۰۴ بود که رژیم صهیونیستی در یک جنایت آشکار و در اقدامی خلاف قوانین بین المللی با پرتابه‌هایی زندان اوین را مورد اصابت قرار داد.

پس از این حمله جنایتکارانه بود که با حضور همه نیرو‌ها و تجمیع امکانات وضعیت زندان تحت کنترل قرار گرفت.

بلافاصله پس از این حمله وحشیانه به زندان اوین، مقامات قضایی تدابیر لازم را در جهت صیانت از سلامتی و امنیت زندانیان به کار گرفتند و به فوریت اقدام لازم جهت ارتباط زندانیان با خانواده‌ها و رفع نگرانی آنها انجام شد و زندانیان این زندان به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

روز بعد از این حادثه حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از مجروحان و مصدومان جنایات رژیم صهیونی علیه ندامتگاه اوین، عیادت و دستورات لازم برای درمان و رسیدگی به وضعیت ممدجویان این زندان صادر کرد. 

رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد: مقامات ذیصلاح از جمله معاون اول قوه قضاییه و رئیس سازمان زندان‌ها، تدابیر و تمهیدات مقتضی را برای بازسازی هر چه سریع‌تر بخش‌های آسیب‌دیده زندان اوین اتخاذ کنند و شرایطی را فراهم آورند که در اسرع وقت، زندانیان منتقل شده از این زندان، به ندامتگاه مزبور بازگردند.

امروز جمعه ۱۷ مردادماه با اقدامات شبانه روزی و جهادی سازمان زندان‌ها و تلاش‌های مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و نظارت ستاد حقوق بشر در کمتر از یکماه و نیم کوهی از آوارِ اوین برداشته و اقامتگاه جدید مددجویان مهیای اسکان شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور