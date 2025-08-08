آغاز روند بازگشت مددجویان به زندان اوین در کمتر از یک ماه و نیم

به گزارش ایلنا مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: روز دوشنبه دوم تیر ماه ۱۴۰۴ بود که رژیم صهیونیستی در یک جنایت آشکار و در اقدامی خلاف قوانین بین المللی با پرتابه‌هایی زندان اوین را مورد اصابت قرار داد.

پس از این حمله جنایتکارانه بود که با حضور همه نیرو‌ها و تجمیع امکانات وضعیت زندان تحت کنترل قرار گرفت.

بلافاصله پس از این حمله وحشیانه به زندان اوین، مقامات قضایی تدابیر لازم را در جهت صیانت از سلامتی و امنیت زندانیان به کار گرفتند و به فوریت اقدام لازم جهت ارتباط زندانیان با خانواده‌ها و رفع نگرانی آنها انجام شد و زندانیان این زندان به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

روز بعد از این حادثه حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از مجروحان و مصدومان جنایات رژیم صهیونی علیه ندامتگاه اوین، عیادت و دستورات لازم برای درمان و رسیدگی به وضعیت ممدجویان این زندان صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد: مقامات ذیصلاح از جمله معاون اول قوه قضاییه و رئیس سازمان زندان‌ها، تدابیر و تمهیدات مقتضی را برای بازسازی هر چه سریع‌تر بخش‌های آسیب‌دیده زندان اوین اتخاذ کنند و شرایطی را فراهم آورند که در اسرع وقت، زندانیان منتقل شده از این زندان، به ندامتگاه مزبور بازگردند.

امروز جمعه ۱۷ مردادماه با اقدامات شبانه روزی و جهادی سازمان زندان‌ها و تلاش‌های مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و نظارت ستاد حقوق بشر در کمتر از یکماه و نیم کوهی از آوارِ اوین برداشته و اقامتگاه جدید مددجویان مهیای اسکان شد.