مهاجرانی: کیش نماد موفقیت مناطق آزاد است
سخنگوی دولت چهاردهم با قدردانی از اقدامات تحولی در منطقه آزاد کیش گفت: کیش بهعنوان نماد موفقیت مناطق آزاد باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، پنجشنبه ۱۶ مرداد در نشست با فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران جزیره کیش که در سالن رازی مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد؛ با تأکید بر جایگاه ویژه کیش در اقتصاد کشور، گفت: کیش نخستین و مهمترین الگوی مناطق آزاد در ایران است. اگر این منطقه آسیب ببیند، بیشک سایر مناطق نیز متأثر خواهند شد. باید از این برند ملی مراقبت شود.
مهاجرانی ضمن ابراز خرسندی از حضور مجدد در جزیره و دیدار با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: شما میتوانستید با صرف چند دقیقه، در کشوری دیگر مستقر شوید؛ اما انتخاب کردید در ایران بمانید و سرمایهگذاری کنید. این انتخاب بسیار ارزشمند است و ما در دولت وظیفه داریم مسیر شما را هموارتر کنیم.
وی در ادامه با اشاره به نقش مهم مناطق آزاد، بهویژه کیش، در پویایی اقتصادی کشور تصریح کرد: ساختار تصمیمسازی در دولت باید اصلاح شود. متأسفانه گاهی صاحب فرایند در جلسات تصمیمگیری حضور ندارد و همین امر موجب تصمیمهای ناکارآمد میشود. ما در دولت چهاردهم اگر خطایی در گذشته رخ داده باشد، با شجاعت آن را اصلاح خواهیم کرد.
مهاجرانی با تأکید بر لزوم مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرآیندهای اقتصادی گفت: به جای تصمیمگیری پشت درهای بسته، باید با فعالان اقتصادی مشورت کرد؛ بهویژه در موضوعاتی مانند ثبت سفارش، آمارگیری و سیاستگذاریهای کلان، که حضور بخش خصوصی میتواند به نتایج دقیقتر و پایدارتر منجر شود.
وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای حماسه ملی اخیر، اظهار داشت: در طول ۱۲ روزجنگ تحمیلی، ملت ایران از کودک دوماهه تا سالخورده، با تقدیم جان خود، انسجامی بینظیر خلق کردند. آنچه دشمنان تصور کرده بودند با ترور و حمله، ملت را به خیابان میکشاند، به یکپارچگی ملی تبدیل شد.
سخنگوی دولت چهاردهم در ادامه افزود: این انسجام، نه فقط در میان مردم، بلکه در هماهنگی کمنظیر میان بخشهای خصوصی، دولتی و تعاونی نیز قابل مشاهده بود. از فروشگاههای محلی گرفته تا بیمارستانهای خصوصی، همه در کنار هم ایستادند. این رویکرد نشان میدهد که تقسیم اقتصاد به سه بخش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمی هوشمندانه و واقعبینانه بوده است.
مهاجرانی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی کشور برخلاف تحلیلهای دشمنان بسیار بالا و اصیل است؛ تأکید کرد: رفتار اصیل ملت ایران در بزنگاهها، برگرفته از فرهنگی عمیق و ریشهدار است؛ فرهنگی که بسیاری از تحلیلگران بیرونی هرگز آن را درک نکردند.
در ادامه این نشست، مهاجرانی به برخی از دغدغههای مطرحشده توسط سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی از جمله موضوع فراهم کردن سرمایه گذاری خارجی درکیش، اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، عدم تسری مقررات و ابلاغیههای سرزمین اصلی به مناطق آزاد، خروج اتباع افغان، مشکلات ثبت سفارش و وضعیت شرکت هواپیمایی کیش پرداخت و قول پیگیری و هماهنگیهای لازم با دستگاههای مسئول را داد.
مهاجرانی در پایان ضمن ابراز خرسندی از عملکرد محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: محمد کبیری با همراهی تیمشان و اقبال فعالان اقتصادی، روندی شایسته و آیندهساز را برای کیش رقم زدهاند.