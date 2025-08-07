﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ﴾

(سوره توبه، آیه ۱۱۹)

امروز قلم‌هایمان به تکریم از جایگاه پیشگامان عرصه حقیقت‌جویی می‌پردازد؛ فرهیختگانی که در کوران حوادث و در میانه صحنه‌های پرمخاطره، با عزم راسخ و اهتمام به رسالت خطیر اطلاع‌رسانی، چراغ آگاهی را بر افق‌های روشن جامعه افروخته‌اند.

خبرنگاری، رسالتی الهی و اجتماعی و حرفه‌ای استوار بر صداقت و امانت است، در مسیر حقیقت‌جویی و آگاهی افکار؛ مأموریتی که تحقق آن، مستلزم درکی عمیق از ضرورت انسجام ملی در راستای منافع و امنیت کشور می‌باشد. بی‌تردید، روایت‌های اثرگذار اهالی رسانه از دستاوردهای فاخر ملی، سنگری مطمئن در صیانت از حقانیت و اعتلای نام ایران اسلامی خواهد بود.

در روزهایی که هجمه‌های گسترده و سازمان‌یافته دشمنان انقلاب اسلامی ایران، تشخیص حق و حقیقت را با چالش مواجه می‌سازد، اهالی بصیر و متعهد رسانه، با قلمی مسئولانه و اندیشه‌ای روشن، رسالت راهبردی خود را در خنثی‌سازی اهداف شوم بدخواهان به انجام می‌رسانند و پرچم روایت عزت، اقتدار، تعالی و کرامت ملت بزرگ ایران را همواره برافراشته نگاه می‌دارند؛ چراکه خبرنگاران، چشم‌های بیدار جامعه و حامیان شفافیت در برابر تاریکی‌های ابهام هستند.

حمایت از خبرنگاران، پشتیبانی از حق جامعه برای دانستن حقیقت است؛ و روز خبرنگار، یادآور این مسئولیت مهم است که باید پاسدار آزادی بیان و حرمت قلم باشیم. امید است با تقویت زیرساخت‌های رسانه‌ای، حمایت از حقوق خبرنگاران و گسترش فضای نقد و گفت‌وگو، در مسیر تحقق جامعه‌ای آگاه، مسئول و عدالت‌محور، گامی مؤثر برداریم.

اینجانب به مناسبت فرارسیدن «روز خبرنگار» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، این رویداد خجسته را به جامعه فرهیخته به‌ویژه تلاشگران این حوزه در صنعت هسته‌ای کشور، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بی‌شک مجاهدت‌های صادقانه و بی‌وقفه این قشر مسئولیت‌پذیر، شایسته ژرف‌ترین ستایش‌ها و درودهاست. یقین دارم کوشش‌های ارزشمند و صادقانه شما عزیزان در مانایی حقیقت و تبیین دقیق دستاوردهای ملی، چون سرمایه‌ای ماندگار در حافظه تاریخی این سرزمین خواهد درخشید.