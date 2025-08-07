خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پیام رییس سازمان انرژی اتمی ایران به مناسبت روز خبرنگار عنوان شد؛

حمایت از خبرنگاران، پشتیبانی از حق جامعه برای دانستن حقیقت

حمایت از خبرنگاران، پشتیبانی از حق جامعه برای دانستن حقیقت
کد خبر : 1671189
لینک کوتاه کپی شد.

​معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در پیامی به مناسبت هفدهم مرداد، با تبریک روز خبرنگار به تمامی فعالان عرصه رسانه گفت: در روزهایی که هجمه‌های گسترده و سازمان‌یافته دشمنان انقلاب اسلامی ایران، تشخیص حق و حقیقت را با چالش مواجه می‌سازد، اهالی بصیر و متعهد رسانه، با قلمی مسئولانه و اندیشه‌ای روشن، رسالت راهبردی خود را در خنثی‌سازی اهداف شوم بدخواهان به انجام می‌رسانند.

به گزارش ایلنا، متن پیام محمد اسلامی به شرح زیر است: 

﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ﴾
(سوره توبه، آیه ۱۱۹)

امروز قلم‌هایمان به تکریم از جایگاه پیشگامان عرصه حقیقت‌جویی می‌پردازد؛ فرهیختگانی که در کوران حوادث و در میانه صحنه‌های پرمخاطره، با عزم راسخ و اهتمام به رسالت خطیر اطلاع‌رسانی، چراغ آگاهی را بر افق‌های روشن جامعه افروخته‌اند.

خبرنگاری، رسالتی الهی و اجتماعی و حرفه‌ای استوار بر صداقت و امانت است، در مسیر حقیقت‌جویی و آگاهی افکار؛ مأموریتی که تحقق آن، مستلزم درکی عمیق از ضرورت انسجام ملی در راستای منافع و امنیت کشور می‌باشد. بی‌تردید، روایت‌های اثرگذار اهالی رسانه از دستاوردهای فاخر ملی، سنگری مطمئن در صیانت از حقانیت و اعتلای نام ایران اسلامی خواهد بود.

در روزهایی که هجمه‌های گسترده و سازمان‌یافته دشمنان انقلاب اسلامی ایران، تشخیص حق و حقیقت را با چالش مواجه می‌سازد، اهالی بصیر و متعهد رسانه، با قلمی مسئولانه و اندیشه‌ای روشن، رسالت راهبردی خود را در خنثی‌سازی اهداف شوم بدخواهان به انجام می‌رسانند و پرچم روایت عزت، اقتدار، تعالی و کرامت ملت بزرگ ایران را همواره برافراشته نگاه می‌دارند؛ چراکه خبرنگاران، چشم‌های بیدار جامعه و حامیان شفافیت در برابر تاریکی‌های ابهام هستند.

حمایت از خبرنگاران، پشتیبانی از حق جامعه برای دانستن حقیقت است؛ و روز خبرنگار، یادآور این مسئولیت مهم است که باید پاسدار آزادی بیان و حرمت قلم باشیم. امید است با تقویت زیرساخت‌های رسانه‌ای، حمایت از حقوق خبرنگاران و گسترش فضای نقد و گفت‌وگو، در مسیر تحقق جامعه‌ای آگاه، مسئول و عدالت‌محور، گامی مؤثر برداریم.

اینجانب به مناسبت فرارسیدن «روز خبرنگار» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، این رویداد خجسته را به جامعه فرهیخته به‌ویژه تلاشگران این حوزه در صنعت هسته‌ای کشور، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بی‌شک مجاهدت‌های صادقانه و بی‌وقفه این قشر مسئولیت‌پذیر، شایسته ژرف‌ترین ستایش‌ها و درودهاست. یقین دارم کوشش‌های ارزشمند و صادقانه شما عزیزان در مانایی حقیقت و تبیین دقیق دستاوردهای ملی، چون سرمایه‌ای ماندگار در حافظه تاریخی این سرزمین خواهد درخشید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور