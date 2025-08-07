​به گزارش ایلنا، به‌دنبال کسالت اخیر آقای نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، طی تماسی تلفنی با وی، جویای حال ایشان شد.

در این تماس، ولایتی ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای آقای المالکی، از نقش مؤثر ایشان در حمایت از جبهه مقاومت تقدیر کرد. نوری المالکی نیز با ابراز تشکر از پیگیری و محبت ولایتی، بر اهمیت ارتباطات و هماهنگی میان رهبران جبهه مقاومت تأکید کرد.

در ادامه این گفت‌وگوی تلفنی، دو طرف درباره تحولات اخیر منطقه، به‌ویژه توطئه‌های جدید رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مقاومت اسلامی، تبادل نظر کردند.

ولایتی با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا و صهیونیست‌ها برای تضعیف جبهه مقاومت، تأکید کرد: ان‌شاءالله با کمک شما و تمامی ارکان جبهه مقاومت، در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهیم ایستاد و اجازه نخواهیم داد اهداف شوم آنان محقق شود.

نوری المالکی نیز با هشدار نسبت به وضعیت حساس منطقه، تصریح کرد: امروز شاهدیم که قصد دارند حزب‌الله لبنان را خلع سلاح کنند و بدون تردید در گام بعدی، نوبت عراق و حشد الشعبی و سایر گروه‌ها خواهد بود. ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد چنین نقشه‌هایی اجرا شود و با همراهی جبهه مقاومت در برابر آن خواهیم ایستاد.

در این تماس، دو طرف تأکید کردند که خلع سلاح حزب‌الله لبنان و حشد الشعبی عراق بخشی از طرح آمریکایی صهیونیستی برای تضعیف جبهه مقاومت است و ملت‌های منطقه نباید اجازه دهند این پروژه خطرناک اجرایی شود.