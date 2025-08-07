خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی ولایتی با نوری المالکی درباره تحولات منطقه

گفت‌وگوی تلفنی ولایتی با نوری المالکی درباره تحولات منطقه
کد خبر : 1671188
لینک کوتاه کپی شد.

​مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل با نوری المالکی درباره تحولات منطقه گفت‌وگوی تلفنی کرد و هر دو حمایت از جبهه مقاومت را مورد تأکید قرار دادند.

​به گزارش ایلنا، به‌دنبال کسالت اخیر آقای نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، طی تماسی تلفنی با وی، جویای حال ایشان شد. 

در این تماس، ولایتی ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای آقای المالکی، از نقش مؤثر ایشان در حمایت از جبهه مقاومت تقدیر کرد. نوری المالکی نیز با ابراز تشکر از پیگیری و محبت ولایتی، بر اهمیت ارتباطات و هماهنگی میان رهبران جبهه مقاومت تأکید کرد. 

در ادامه این گفت‌وگوی تلفنی، دو طرف درباره تحولات اخیر منطقه، به‌ویژه توطئه‌های جدید رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مقاومت اسلامی، تبادل نظر کردند. 

ولایتی با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا و صهیونیست‌ها برای تضعیف جبهه مقاومت، تأکید کرد: ان‌شاءالله با کمک شما و تمامی ارکان جبهه مقاومت، در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهیم ایستاد و اجازه نخواهیم داد اهداف شوم آنان محقق شود. 

نوری المالکی نیز با هشدار نسبت به وضعیت حساس منطقه، تصریح کرد: امروز شاهدیم که قصد دارند حزب‌الله لبنان را خلع سلاح کنند و بدون تردید در گام بعدی، نوبت عراق و حشد الشعبی و سایر گروه‌ها خواهد بود. ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد چنین نقشه‌هایی اجرا شود و با همراهی جبهه مقاومت در برابر آن خواهیم ایستاد. 

در این تماس، دو طرف تأکید کردند که خلع سلاح حزب‌الله لبنان و حشد الشعبی عراق بخشی از طرح آمریکایی صهیونیستی برای تضعیف جبهه مقاومت است و ملت‌های منطقه نباید اجازه دهند این پروژه خطرناک اجرایی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور