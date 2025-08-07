خبرگزاری کار ایران
رفیع‌زاده:

شیوه‌نامه ارزیابی شایستگی‌های مدیران ابلاغ شد

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی از ابلاغ شیوه‌نامه ارزیابی شایستگی‌های مدیران خبر داد و تأکید کرد: تحول در مدیریت کشور، بدون شایسته‌گزینی ممکن نیست.

به گزارش ایلنا، علاء‌الدین رفیع‌زاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در شبکه ایکس نوشت: «شیوه‌نامه ارزیابی شایستگی‌های مدیران، ابلاغ شد. دولت چهاردهم معتقد است، تحول در مدیریت کشور، بدون شایسته‌گزینی ممکن نیست. شیوه‌نامه ارزیابی مدیران حرفه‌ای، مسیر تکیه زدن به صندلی مدیریت را به فرآیندی دقیق، رقابتی و علمی تبدیل می‌کند.»

 

