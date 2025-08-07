خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تبریک معاون اول رئیس‌جمهور به علی لاریجانی

تبریک معاون اول رئیس‌جمهور به علی لاریجانی
کد خبر : 1671151
لینک کوتاه کپی شد.

​معاون اول رئیس‌جمهور با صدور پیامی ضمن تبریک انتصاب علی لاریجانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی و با اشاره به تجارب وی، اظهار امیدواری کرد این نهاد مهم و راهبردی در دوره جدید و در تداوم مسیر گذشته در طراحی تدابیر راهبردی و ارائه نظریه‌های تصمیم‌ساز برای تقویت اقتدار ملی و پیشبرد اهداف نظام نقش مؤثرتری ایفا کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پاد، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر علی اردشیر لاریجانی

سلام علیکم

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر معظم انقلاب در این نهاد مهم و راهبردی را تبریک عرض می‌کنم.

بی‌تردید، شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از بازوان اصلی فرماندهی معظم کل قوا، با حضور جنابعالی که از تجارب ارزشمندی برخوردار هستید، می‌تواند در دوره جدید در تداوم مسیر گذشته، نقش مؤثرتری در طراحی تدابیر راهبردی و ارائه نظریه‌های تصمیم‌ساز برای تقویت اقتدار ملی و پیشبرد اهداف نظام ایفا نماید.

دولت وفاق ملی نیز همانند گذشته از هرگونه کمک و همکاری با دبیرخانه برای ارتقاء امنیت ملی ایران دریغ نخواهد کرد.
توفیقات روزافزون جنابعالی را در این  مسئولیت خطیر از درگاه خداوند متعال خواستارم.

همچنین، بر خود لازم می‌دانم از تلاش‌ها و مجاهدت‌های صادقانه برادر بزرگوار، جناب آقای علی‌اکبر احمدیان در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی کرده و برای ایشان در جایگاه جدید، آرزوی موفقیت دارم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور