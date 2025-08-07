تبریک معاون اول رئیسجمهور به علی لاریجانی
معاون اول رئیسجمهور با صدور پیامی ضمن تبریک انتصاب علی لاریجانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی و با اشاره به تجارب وی، اظهار امیدواری کرد این نهاد مهم و راهبردی در دوره جدید و در تداوم مسیر گذشته در طراحی تدابیر راهبردی و ارائه نظریههای تصمیمساز برای تقویت اقتدار ملی و پیشبرد اهداف نظام نقش مؤثرتری ایفا کند.
به گزارش ایلنا به نقل از پاد، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر علی اردشیر لاریجانی
سلام علیکم
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر معظم انقلاب در این نهاد مهم و راهبردی را تبریک عرض میکنم.
بیتردید، شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از بازوان اصلی فرماندهی معظم کل قوا، با حضور جنابعالی که از تجارب ارزشمندی برخوردار هستید، میتواند در دوره جدید در تداوم مسیر گذشته، نقش مؤثرتری در طراحی تدابیر راهبردی و ارائه نظریههای تصمیمساز برای تقویت اقتدار ملی و پیشبرد اهداف نظام ایفا نماید.
دولت وفاق ملی نیز همانند گذشته از هرگونه کمک و همکاری با دبیرخانه برای ارتقاء امنیت ملی ایران دریغ نخواهد کرد.
توفیقات روزافزون جنابعالی را در این مسئولیت خطیر از درگاه خداوند متعال خواستارم.
همچنین، بر خود لازم میدانم از تلاشها و مجاهدتهای صادقانه برادر بزرگوار، جناب آقای علیاکبر احمدیان در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی کرده و برای ایشان در جایگاه جدید، آرزوی موفقیت دارم.»