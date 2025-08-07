هشدار سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت بلیت هواپیما
سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای به وزارت راه و شهرسازی، نسبت به عدم نظارت مؤثر سازمان هواپیمایی کشوری بر عرضه بلیت هواپیما با نرخی بالاتر از قیمت مصوب هشدار داد.
به گزارش ایلنا، معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای، با اشاره به گزارشها و شکایتهای متعدد مردمی درباره افزایش بیضابطه قیمت بلیت پرواز و فروش آن از طریق واسطهها و دلالان خارج از شبکه رسمی، وضعیت موجود را نامطلوب توصیف کرده و بر لزوم اقدام فوری تأکید کرده است.
بر این اساس، از وزارت راه و شهرسازی خواسته شده است تا سازمان هواپیمایی کشوری ضمن بررسی علل بروز این تخلفات، اقدامات و تدابیر انجامشده برای ساماندهی بازار بلیت و ایفای وظیفه نظارتی خود را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.