هشدار سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت بلیت هواپیما

به گزارش ایلنا، معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای، با اشاره به گزارش‌ها و شکایت‌های متعدد مردمی درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت بلیت پرواز و فروش آن از طریق واسطه‌ها و دلالان خارج از شبکه رسمی، وضعیت موجود را نامطلوب توصیف کرده و بر لزوم اقدام فوری تأکید کرده است.

بر این اساس، از وزارت راه و شهرسازی خواسته شده است تا سازمان هواپیمایی کشوری ضمن بررسی علل بروز این تخلفات، اقدامات و تدابیر انجام‌شده برای ساماندهی بازار بلیت و ایفای وظیفه نظارتی خود را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.

انتهای پیام/