به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر سرلشکر سید رحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم اربعین شهدای اقتدار که صبح امروز در مصلای تهران برگزار شد، گفت: امروز چهلمین روز شهادت شهدای اقتدار ایران را در حالی گرامی می‌داریم که در آستانه اربعین اباعبدالله حسین (ع) و شاهد رویداد و حماسه بزرگ پیاده روی میلیون ها انسان عاشق به سوی خورشید هدایت و کشتی نجات بشریت برای زندگی عزتمندانه هستیم.

وی با اشاره به چهلم شهدای اقتدار گفت: در چهلمین روز آسمانی شدن بیش از هزار نفر از مردم، دانشمندان و فرماندهان عزیز قرار داریم. هرچند شهادت این عزیزان ضربه‌ای سخت و تلخ بود اما به فضل الهی با دعای امام زمان (عج)، فرماندهی و هدایت شجاعانه و داهیانه رهبر معظم انقلاب و هوشیاری و میدان داری ملت بزرگ و رشید، فصل جدید در حیات راهبردی جمهوری اسلامی ایران گشود و سنگ بنای دوره جدید از اقتدار ملی، پیشرفت علمی و انسجام اجتماعی را استوار ساخت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: فرماندهانی که در خطوط مقدم میدان و با حضور خود امید آفریدند، دانشمندانی که بی هیاهو آینده ایران عزیز را تضمین کردند و مردمی که با ایمان و آرامش در برابر سونامی جنگ شناختی و تهدید نظامی ایستادند؛ آن ها ستون های استوار امنیت امروز و فردای این سرزمین هستند.

امیر موسوی گفت: آنچه را در این ایام جهان به چشم خود دید یادآور این حقیقت است که ایران را نمی‌توان شکست داد چرا که روح این ملت از فرهنگ ایثار و باور به وعده الهی جان گرفته است و در عقبه تاریخی خود قیام عاشورا و در افق روشن و پیش روز ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را دارد.

وی ادامه داد: شهدا در عصر تهدیدها و تهاجم‌ها ماموریت تاریخی در شکل دهی به تمدن نوین ایرانی اسلامی را بر مصالح شخصی خود ترجیح دادند و پیامد خون پاک آنها سند زنده‌ای شد بر اینکه این ملت نه تنها قدرت مقاومت دارد بلکه توان تولید قدرت حتی در سخت‌ترین و پیچیده‌ترین میدان‌ها را نیز در اختیار دارد، این ترکیب مقدس غیرت ملی علم دانش شجاعت ایستادگی و معنویت هم هراس بازدارنده دارد و هم تصویر یک ملت منسجم و متعهد و عازم برای پیشرفت و تعالی را در برابر هر یورش خارجی بیش از پیش تقویت می‌کند.

وی افزود: وقتی یک دانشمند هسته‌ای به فیض عظیم شهادت می رسد، این پیام را دارد که دانش و معرفت در خدمت میهن و انقلاب اسلامی است؛ فرماندهان میدانی که با جان خود خطوط مقدم را حفظ کردند، نشان دادند مدیریت میدان نه فقط یک موضوع تاکتیکی بلکه روحیه معنوی در تصمیم گیری هاست . این فرماندهان به مثابه امام زادگان عشق عمل کرده و جان فشانی آنها ایمان رزمندگان را نگه داشت و الگوی مدیریتی برای رهبران ارائه کرد.

سرلشکر موسوی گفت: شهادت زنان و کودکان در اوج مظلومیت نشان داد که ترس دشمن از سرمایه‌های اساسی و بنیادی جمهوری اسلامی یعنی خانواده و آینده سازان کشور است. شهادت این چهره‌ها در کنار هم، حلقه ایران اسلامی را محکم تر، مشت ایران را پرتر و صدای مقاومت و ایستادگی را بلندتر کرد و همه را زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران جمع کرد تا دنیا نظاره گر تصویری متفاوت از ملت بزرگ باشد.امروز ما در جبهه‌های مختلف می‌جنگیم و باید برای تمام میدان ها آماده باشیم. ما در همه میدان‌ها با قدرت و تا پای جان برای عزت و سربلندی و پیروزی ایران عزیز ایستاده ایم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: همه ما در جریان مشکلات هستیم و می‌دانیم رسالت مسئولان در تمام بخش ها برای آسایش و آرامش مردم سنگین است و به تدابیر اساسی و مهم و اصلاحی نیاز دارد اما هوشیار باشیم که جنگ ترکیبی توسط دشمنان، روحیه و وحدت ملی ما را نشانه گرفته است.

سرلشکر موسوی گفت: در این حوادث اخیر همه درک کردند، رژیم منحوس صهیونیستی به دنبال سوق دادن ایران عزیز به سوی آشوب و جنگ است؛ دشمنان ما نفهمیدند و نخواهند فهمید که وقتی پای دشمن به ایران برسد، ایرانیان فارغ از هر گونه عقیده و مرام، یکپارچه در برابر او خواهند ایستاد

وی تاکید کرد: رژیم نامشروع صهیونی همواره نزد مردم منفور بوده است اکنون آمریکایی ها با این همراهی، در سطح نفرت با این رژیم منحوس هم تراز شده است. رژیم صهیونی سرنوشت خود را می دادند و وحشی گری هایش ناشی از اضطراب آگاهی است. رژیم کودک کش اصلا آینده‌ای ندارد که به آن فکر کند اما جای تعجب از امریکا و برخی کشورهای غربی است که سرنوشت خود را به این رژیم منحوس گره زده‌اند.

سرلشکر موسوی گفت: رژیم صهیونی مثل وسیله نقلیه ای است که ترمز بریده ‌و کنترل ندارد و هر لحظه در این سراشیبی سرعت تخریب و سقوطش بیشتر می شود که نام این افسارگسیختگی است. نتانیاهو برای نجات خود جنگ افروزی و وحشی گری می کند. از عقلای آمریکا و برخی از کشورهای غربی می پرسم، آیا می‌خواهید کشورتان و آینده خود را خرج نتانیاهو کنید؟ آدم‌های عاقل آمریکا به این حرف من خوب دقت کنند «فرهنگ و ملت ریشه دار ایران، هرگز زخم ناجوانمردانه آمریکا را فراموش‌ نخواهد کرد.»

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: آیا استراتژیست‌های امریکا فکر می کنند آینده‌ای وجود ندارد و امروز روز آخر دنیا است و فردا گریبان آن‌ها در منطقه به دست فرزندان زخم خورده این ملت نخواهد افتاد؟ حتی اگر یک نفر از این نسل باقی مانده باشد، شما آمریکایی ها از سیلی انتقام در امان نخواهید ماند.

سرلشکر موسوی ادامه داد: کودکان و نوجوانان و جوانان این آب و خاک، صدای منفور بمب‌های شما را شنیدند، منتظر باشید پژواک آن، گوش‌های شما را کر کند. دختران و زنان این سرزمین، لبخند کریه شما را در برابر اشک داغدیدگان دیدند، آن‌ها فرزندانی را پرورش خواهند داد که لبخند را از لب‌های شما محو خواهد کرد. آینده در دست فرزندان مقاومت است و نمرودها و فرعون ها را از اریکه به زیر خواهند کشید.

وی در ادامه گفت: آیا حامیان رژیم کودک‌کش تصور می‌کنند خون شهدای مظلوم غزه بی‌پاسخ خواهد ماند، بر چشم و گوش و قلب‌هایشان مهر زده شده که درک نمی‌کنند؟ دین و آیین و قانون و وجدان را کنار گذاشته‌اید اما تاریخ هم نمی خوانید و نمی‌دانید؟ کدام ظالم در تاریخ بی تقاص سر به گور برده است؛ ‌والله قسم دریای خون کودکان مظلوم غزه، شما را غرق خواهد کرد. آن روز نظاره‌گران و سکوت کنندگان نیز از این آتش در امان نخواهند ماند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: آمریکایی‌ها و حکام غربی، تاریخ نام شما را با ننگ ظلم، بی خردی و نابودی مردم ثبت می‌کند.

وی تاکید کرد: مردم مقاوم و مقتدر ایران اسلامی، وحدت ملی بزرگترین سلاح در برابر تفرقه افکنی دشمن است. صبوری و پایداری کلید عبور از بحران‌های اقتصادی و جنگ های ترکیبی است و همدلی و یکپارچگی میان مسئولان باعث اصلاح رویه‌ها و اجرای اقدامات موثر خواهد شد و توکل به خدا تضمین موفقیت است.

سرلشکر موسوی خاطرنشان کرد: در میدان پیچیده جنگ ترکیبی، مردم پایه و اساس اقتدار ملی هستند، قدرت ما ناشی از ایمان و همبستگی مردم است. ما توان پاسخ در لحظه را داریم و از هیچ کسی برای دفاع از حق خود اجازه نمی‌گیریم. اهل مقاومت هستیم و این باور ریشه دار است و در هویت ما بنیان دارد. هر خانواده ایرانی یک سنگر در برابر تهاجم دشمن است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: همان طور که رهبر فرزانه انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا فرمودند، دست ما هم برای مذاکره و هم برای جنگ پر است؛ ملت ایران، ملت جنگ طلب نیست اما اگر دشمنان قصد تجاوز و حمله مجدد به این کشور باعظمت داشته باشند، پاسخ ما این بار کوبنده‌تر و متفاوت از گذشته خواهد بود.

سرلشکر موسوی اضافه کرد: پیام ملت ایران در منطقه پیام صلح و دوستی است. ملت ایران مصمم است که با مشارکت کشورهای منطقه، ثبات و امنیت پایدار در منطقه ایجاد کند و اجازه نخواهد داد رژیم صهیونیستی در منطقه اهداف خود را در توسعه جغرافیایی مناطق اشغالی و ایجاد بی ثباتی و ناامنی به نتیجه برساند.

وی ادامه داد: مصمم هستیم انسجام ملی ایجاد شده که ودیعه الهی است، را روز به روز قوی تر کنیم. افتخار می کنیم ملتی داریم که با تمام مشکلات اجازه نمی دهند دشمنان به هویت ایرانی اسلامی تعدی کنند.

سرلشکر موسوی در پایان گفت: یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس در برابر آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونیستی به ویژه فرماندهان دلاور و دانشمندان و همه شهدا را گرامی می داریم و با آن ها پیمان می بندیم که راه آن ها را با قدرت هر چه بیشتر دنبال می‌کنیم.

